بالفيديو: نادين الراسي تبهر الفانز بترنيمة في الكنيسة

تفاعل متابعو الفنانة مع الفيديو وقاموا بنشر تعليقات عليه أعربوا فيها عن انبهارهم بصوتها، وشجعوها على اقتحام مجال الغناء، واصفين صوتها بالحنون



شاركت النجمة اللبنانية نادين الراسي محبيها بمقطع فيديو ظهرت فيه تُلقي ترنيمة داخل إحدى كنائس ببيروت، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "طوبى للسّاعينَ إلى السلاااااامِ".

وتفاعل متابعو الفنانة مع الفيديو وقاموا بنشر تعليقات عليه أعربوا فيها عن انبهارهم بصوتها، وشجعوها على اقتحام مجال الغناء، واصفين صوتها بالحنون.

من ناحية من ناحية أخرى، تنتظر نادين الراسي عرض أحدث مسلسلاتها "الشقيقتان" وهو من تأليف كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي، ويشارك الراسي بطولته باسم مغنيّة، رولا حمادة، نهلة داوود، جوزيف بو نصّار، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نيكولا مزهر، طوني مهنّا، جمال حمدان، حسان مراد، جوي الهاني وغيرهم.