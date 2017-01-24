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رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يحدد 3 خيارات للتعاقد معهم من أجل مواجهة إصابات مارسيلو

رياضة وشباب

ريال مدريد يحدد 3 خيارات لمواجهة إصابات مارسيلو
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ريال مدريد يحدد 3 خيارات للتعاقد معهم من أجل مواجهة إصابات مارسيلو

هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها اللاعب هذا الموسم دون وجود بديل مناسب يعوض غيابه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-24 15:48:34 A A

وضع نادي ريال مدريد الإسباني 3 خيارات لتعزيز جبهة الفريق اليسرى، بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها الظهير البرازيلي مارسيلو، في الفترة الأخيرة.


البرازيلي مارسيلو

وقال موقع "fichajes": "مارسيلو من أفضل اللاعبين في الرواق الأيسر على مستوى العالم، لأنه لاعب موهوب ومفتاح مهم في خطة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان".

وأضاف: "مع ذلك، هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها اللاعب هذا الموسم دون وجود بديل مناسب يعوض غيابه، وهو ما جعل زيدان يبتكر حلولاً بديلة لغياب الظهير البرازيلي، بالدفع بدانيلو كظهير أيسر تارة وناتشو تارة أخرى".

وتابع الموقع: "لذلك وضع ريال مدريد 3 بدائل للتعاقد مع أيا منهم، وهم ماركوس ألونسو (تشيلسي) أو آرون مارتن (إسبانيول) ويوري بيرتشيتشي (ريال سوسييداد)".

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، علمًا بأن للفريق الملكي مباراة مؤجلة.

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