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فنانين فن عربي أول صورة لغادة عبد الرازق في كواليس مسلسلها الجديد

فنانين

غادة عبد الرازق في كواليس مسلسلها الجديد
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أول صورة لغادة عبد الرازق في كواليس مسلسلها الجديد

غيرت غادة عبد الرازق لون شعرها إلى الأسود الداكن ليناسب الشخصية التي تلعبها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-25 17:06:40 A A

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد "أرض جو" الذي تنافس به في سباق دراما رمضان المقبل. وتواجدت غادة في الصورة مع المنتج تامر مرسي، وكان واضحاً أنها غيرت لون شعرها إلى الأسود الداكن ليناسب الشخصية التي تلعبها. يشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد فهمي ونهلة سلامة ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.

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