إضراب في الوسط الدرزي وتجميد أوامر هدم 3 منازل في عسفيا و4 في المغار

الشيخ موفق طريف:



جميع أبناء الطائفة موحدون ضد محاولة هدم أي منزل كان



سأعمل إلى جانب منتدى رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيست لحل مشاكل التخطيط والبناء

جاء في بيان المجلس على لسان زياد دغش:



هذه المواجهةُ اصبحت أمرا حتميا، وعلينا أن نبادر اليها مسلحين بالإيمانِ والوحدةِ



سيكونُ علينا فرضَ واقعٍ جديدٍ يجعلُ الحكومةَ تتعاطى مع مطالبنا وحقوقنا بالعدل والمساوة

شهدت السلطات المحلية الدرزية في البلاد إضرابًا عامًا، شمل المرافق العامة والمجالس المحلية فقط بينما فتحت المحلات التجارية أبوابها كالمعتاد بإستثناء قرية المغار التي تشهد إضراباً لا يشمل الجهاز التعليمي.





المغار صباح اليوم



وقد أثمرت المساعي التي قام بها فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ورئيس مجلس عسفيا المحلي ومنتدى السلطات المحلية الدرزية وجيه كيوف ورئيس مجلس المغار المحلي زياد دغش وعضو الكنيست أكرم حسون على مدار الأسابيع الأخيرة على موافقة مكتب المستشار القضائي للحكومة بتجميد أوامر الهدم التي صدرت بحق ثلاثة منازل في قرية عسفيا، والتي تعود للشيخ سعادة زاهر وباسم شخيدم وروني أسد وأربعة منازل في المغار تعود لكل من خالد أصلان ونجيب صالح وأنور دغش ولبيب حامد.



وكان أصحاب المنازل والمشايخ في عسفيا والمغار قد توجهوا للشيخ طريف بعد أن تم تبليغهم من قبل الشرطة بنية الهدم وطلبوا تدخله إلى جانب رؤساء السلطات المحلية في القضية لعدم تنفيذ قرارات الهدم، الى جانب فعاليات جماهيرية قام بها عشرات أصحاب النخوة في القريتين شملت أعمال حراسة على المنازل المهددة بالهدم على مدار 24 ساعة.



وكان الشيخ طريف وكل من كيوف ودغش قد إجتمعوا مع أصحاب المنازل وتم التنسيق فيما بينهم حول كيفية العمل الجماهيري والسياسي والقضائي لمنع الهدم في أي حال من الأحوال.



وقام الشيخ طريف على مدار الأسابيع الأخيرة بإتصالات مكثفة مع مكتب المستشار القضائي للحكومة ومكتب المدعي العام للدولة إلى جانب ضغوطات مارساها وجيه كيوف وزياد دغش على هيئات التخطيط المختلفة في وزارة المالية لإنجاز الخرائط الهيكلية في عسفيا والمغار لضم كل البيوت المبنية الى داخل الخارطة الهيكلية للقرية. وأثمرت اليوم الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق بين الرئاسة الروحية والسلطات المحلية واللجان الشعبية وأصحاب المنازل في القريتين إلى تجميد أوامر الهدم لمدة ستة أشهر لإفساح المجال لإنهاء إجراءات التخطيط.



وتم التوصل إلى الاتفاق بشأن تجميد أوامر الهدم بعد مفاوضات مكثفة وماراتونية إستمرت حتى إنتصاف الليل وقام رؤساء المجلس بإبلاغ أصحاب المنازل بفحوى الإتفاق على أن يقدم للمحكمة صباح اليوم الثلاثاء للمصادقة عليه.



وقال الشيخ طريف أن أبناء الطائفة موحدون ضد محاولة هدم أي منزل كان وأنه سيعمل الى جانب منتدى رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيست لحل مشاكل التخطيط والبناء في القرى الدرزية بشكل جذري ونهائي ولن يهدأ له بال ولن تتوقف النشاطات الجماهيرية حتى إنجاز خرائط هيكلية معدلة في جميع القرى الدرزية تفي بمتطلبات السكان والمواطنين لسنين طويلة.



وفي بيان عام صدر من رئيس مجلس المغار المحلي زياد دغش حمل عنوان "المغار تنتفض ضد سياسة هدم البيوت"، جاء فيه: "نحنُ نرفضُ سياسةَ هدمِ البيوتِ ونعتبرها تصعيدًا خطيرًا ضدنا، وندعو جميعَ المواطنين الى التصدّي لهذه السياسة والالتزام بالإضرابِ العام، والمشاركةِ في المسيرة الجماهيرية التي ستنطلق من عين الضيعة حتى مفترق حزور وذلك في تمام الساعة الثالثة من ظهرِ اليوم الثلاثاء".



وأضاف: "إن القياداتَ الروحيةِ والسياسيةِ والمحليةِ اتخذت قرارًا بمواجهةِ الغبنِ والاجحافِ وسياسة الاستعلاءِ، وتعملُ على عدةِ مساراتٍ لإلغاءِ أوامر الهدم ضد البيوت، منها المسار القضائي والمسار البرلماني والمسار الشعبي والمطلوبُ منكم أيّها الشرفاءُ اطلاق صرخةٍ مدويةٍ تهزُ عروشَ اصحابِ القرار، وتدعم صمودنا في مواجهة هذه العناصر المتطرفة في الدولة، والتي تحاول محاصرتنا وتحجيمنا واذلالنا، وتجعلنا نستجدي حقنا في الحياةِ الكريمة على أرض آبائنا واجدادنا".



وتابع البيان: "هذه المواجهةُ اصبحت أمرًا حتميًا، وعلينا أن نبادر اليها مسلحين بالإيمانِ والوحدةِ، وبشكلٍ منظمٍ بعيداً عن الارتجاليةِ والعشوائيةِ والغوغائيةِ. اليوم سنثبتُ اننا لا زلنا رقمًا صعبًا، وسيكونُ علينا فرضَ واقعٍ جديدٍ، يجعلُ الحكومةَ تتعاطى مع مطالبنا وحقوقنا بالعدل والمساوة".



واختتم بقوله: "ادعوكم ايها الاخوةُ والاخواتُ الى نبذِ الخلافات والقائها جانبًا، نحن اليومَ بلدٌ واحدٌ ودينٌ واحدٌ وعائلةٌ واحدةٌ وحزبٌ واحدٌ، وسنشارك معا جنبا الى جنب في مسيرةٍ واحدةٍ شعارها لا لسياسةِ الهدمِ، لا لسياسةِ الاذلال، لا لسياسةِ التمييزِ" إلى هنا نص البيان.



الشيخ موفق طريف



زياد دغش رئيس مجلس المغار