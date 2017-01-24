اغلاق
اغلاق
أخبار محليات موعد: نجحنا في الضغط على العليا وتسليم جثمان أبو القيعان الى العائلة دون شروط

أخبار

القدس والقضاء موعد: نجحنا في الضغط على العليا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

موعد: نجحنا في الضغط على العليا وتسليم جثمان أبو القيعان الى العائلة دون شروط

المحامي حسام موعد:

اكرام الميت دفنه والحكومة الاسرائيلية حاولت عرقلة عملية تسليم الجثمان للعائلة واقامة جنازة تليق بالشهيد لكننا نجحنا في الضغط على العليا لتحصيل هذا الحق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 11:42:30 A A

نجح عشرات المحامين العرب يوم أمس في التجمهر في ساحة المحكمة العليا يوم أمس كوسيلة ضغط على القضاة من أجل تسليم عائلة أبو القيعان جثمان ابنها المربي الشهيد يعقوب الذي قتل برصاص الشرطة خلال المواجهات الاخيرة في أعقاب هدم القرية، هذا ونجح المحامون في الضغط على العليا واصدار قرار بتسليم السلطات الاسرائيلية جثمان المربي لتشييع جثمانه اليوم دون قيد أو شرط. هذا وهتف المحامي حسام موعد نائب رئيس لجنة المحامين العرب واتهم "الدولة بانها دولة شرطة"، وقال موعد إن "الفاشية لن تطبق"، حيث قال إن "اكرام الميت دفنه والحكومة الاسرائيلية حاولت عرقلة عملية تسليم الجثمان للعائلة واقامة جنازة تليق بالشهيد لكننا نجحنا في الضغط على العليا لتحصيل هذا الحق".

 وقال حديث مع المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان قال:"نحن كطاقم دفاع ممثل لعائلة الشهيد أبو القيعان طالبنا بالافراج عن جثة الشهيد دون قيد أو شرط، لأنّ الشرط تتصرف بدون صلاحية كما وأنها طالبت بالاطلاع على وثائق سرية ونحن بدورنا رفضنا هذا الأمر. وقد قررت المحكمة أن تمهل النيابة العامة وهيئة الدفاع ساعة للتفاوض والتوصل لاتفاق أو قرار"، كما قال.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع 4 مواطنين من الجش والريحانية وكفركنا وعين الأسد | [351 قراءة]
2 العليا تمهل النيابة ومحامي أبو القيعان ساعة للتفاوض | [255 قراءة]
3 4 قتلى في حادث طرق مروع عند مفرق حنانيا | [198 قراءة]
4 طرعان:تبادل اتهامات بين المعارضة والرئيس | [197 قراءة]
5 النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد وقتلها | [191 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
2 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
3 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
5 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب