موعد: نجحنا في الضغط على العليا وتسليم جثمان أبو القيعان الى العائلة دون شروط

المحامي حسام موعد:

اكرام الميت دفنه والحكومة الاسرائيلية حاولت عرقلة عملية تسليم الجثمان للعائلة واقامة جنازة تليق بالشهيد لكننا نجحنا في الضغط على العليا لتحصيل هذا الحق

نجح عشرات المحامين العرب يوم أمس في التجمهر في ساحة المحكمة العليا يوم أمس كوسيلة ضغط على القضاة من أجل تسليم عائلة أبو القيعان جثمان ابنها المربي الشهيد يعقوب الذي قتل برصاص الشرطة خلال المواجهات الاخيرة في أعقاب هدم القرية، هذا ونجح المحامون في الضغط على العليا واصدار قرار بتسليم السلطات الاسرائيلية جثمان المربي لتشييع جثمانه اليوم دون قيد أو شرط. هذا وهتف المحامي حسام موعد نائب رئيس لجنة المحامين العرب واتهم "الدولة بانها دولة شرطة"، وقال موعد إن "الفاشية لن تطبق"، حيث قال إن "اكرام الميت دفنه والحكومة الاسرائيلية حاولت عرقلة عملية تسليم الجثمان للعائلة واقامة جنازة تليق بالشهيد لكننا نجحنا في الضغط على العليا لتحصيل هذا الحق".

وقال حديث مع المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان قال:"نحن كطاقم دفاع ممثل لعائلة الشهيد أبو القيعان طالبنا بالافراج عن جثة الشهيد دون قيد أو شرط، لأنّ الشرط تتصرف بدون صلاحية كما وأنها طالبت بالاطلاع على وثائق سرية ونحن بدورنا رفضنا هذا الأمر. وقد قررت المحكمة أن تمهل النيابة العامة وهيئة الدفاع ساعة للتفاوض والتوصل لاتفاق أو قرار"، كما قال.