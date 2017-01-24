شاهدوا بالصور.. عمرو يوسف وكندة علوش في شهر العسل

الثنائي احتفلا بزفافهما في فندق بأسوان، وشهد الحفل زفة نوبية للعروسين، وتفاعلت علوش بالرقص مع يوسف على أنغامها



قام عدد من النجوم من أصدقاء عمرو يوسف و كندة علوش على مشاركتهما اليوم الأول من شهر العسل. ونشر العديد من الفنانين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صور اليوم الأول بعد من حفل الزفاف، حيث نشر الفنانة تامر حسني صورة برفقة العروسين وعلق عليها: "ألف ألف ألف ألف ألف مبرووووووك لأخويا وحبيب قلبي عمرو يوسف وأجمل وأغلى كندة ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين وأي شر وعقبالكم جميعًا".

يذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في فندق بأسوان، وشهد الحفل زفة نوبية للعروسين، وتفاعلت علوش بالرقص مع يوسف على أنغامها. وكان هذا الحفل الثاني الذي يقام في غضون 3 أيام، بعد إقامة واحد بالقاهرة خصص لأهل العروسين.