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فنانين فن عربي بالصورة.. يارا بتسريحة شعر جديدة.. ما رأيكم؟

فنانين

بالصورة.. يارا بتسريحة شعر جديدة.. ما رأيكم؟
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بالصورة.. يارا بتسريحة شعر جديدة.. ما رأيكم؟

من المقرر أن تصدر الألبوم اللبناني المصري في شهر شباط/فبراير المقبل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 20:49:57 A A

قامت الفنانة يارا بنشر صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بدت يارا في الصورة بـ"لوك" جديد، حيث قامت بتغيير تسريحة شعرها.


يارا 

وطلبت يارا من جمهورها رأيهم بـ"لوك" الجديد، وعلّقت على الصورة، قائلة: "لوك جديد.. تسريحة شعر.. شو رأيكم؟". وكانت يارا قد طرحت خلال هذا الشهر أغنية خليجية جديدة بعنوان "عديم الأجناس"، من كلمات الجابر وألحان غيث محمد. ومن المقرر أن تصدر الألبوم اللبناني المصري في شهر شباط/فبراير المقبل.

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