نادين الراسي تهنئ نوال الزغبي: الذهب بيبقى ذهب

قدمت الممثلة نادين الراسي التهنئة للفنانة نوال الزغبي بأغنيتها الخليجية الجديدة "تولع"، والتي طرحتها مؤخرًا على تطبيق انغامي. وكتبت الراسي لنوال الزغبي على احد مواقع التواصل الإجتماعي: "ألف مبروك! عمل مميّز متل العادة... الذهب بيبقى ذهب".

يُذكر أن الأغنية من كلمات عدنان الداود، ألحان بسام المهدي، وتوزيع عمر صباغ، ومن المقرر أن تغنيها الزغبي لأول مرة على مسرح "أراب آيدول" خلال الأسابيع المقبلة، كما قرَّرت تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج جو بو عيد. أما الراسي فقد قامت في الآونة الأخيرة بتسجيل ديو غنائي جديد يجمعها بشقيقها جورج الراسي بعنوان "أختي".