منطقة شفاعمرو: ضبط معسكر فلسطينيين دون تصاريح واعتقال 21 مشتبها

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

من المقرر طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين نهار اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في حيفا وذلك على ذمة التحقيقات الجارية

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "في اطار نشاط للشرطة وقوات من حرس الحدود تم خلال ساعات الليلة الماضية في الشمال في منطقة مدينة شفاعمرو بالقرب من حي الكرك الكشف عن معسكر سكن فلسطينيين دون تصاريح قانونية وبما تضمن 10 اكواخ ومعرشات وحمامات وغيرها من المرافق ووصلات المياه والكهرباء غير القانونية، حيث تخللت عملية المداهمة اعتقال 21 فلسطينيا دون تصاريح قانونية وبما تضمن ضبط بندقية صيد بحوزة مشتبه من ضمنهم وكذلك تبين أن 3 من ضمنهم مطلوبين للتحقيق وكل ذلك جنبا الى اعتقال مقل الفلسطينيين دون تصاريح قانونية وهو عربي من سكان المنطقة هناك وبحوزته سيارة مسروقة"، وفقا للبيان.



مكان المعسكر- تصوير: الشرطة



وأضافت السمري: "هذا ومن المقرر طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين نهار اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في حيفا وذلك على ذمة التحقيقات الجارية، اضف من المقرر العمل نهار اليوم الثلاثاء وغدا لتأمين عملية هدم المعسكر من قبل دائرة اراضي اسرائيل وغيرها من السلطات الرسمية التنفيذية ذات الصلة، هذا وليس من النافلة التذكير بالخطورة التي قد تنضوي من خلال شتى مضاهر ظاهرة الداخلين البلاد بصورة غير قانونية وإن كان ذلك في السياق الجنائي والمعادي الارهابي وعلى حد سواء وبالتالي مواصلة الشرطة في مناهضتها من شتى جوانبها والضالعين فيها ومن دون اي هوادة وتهاون"، وفقا للبيان.