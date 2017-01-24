موستافي مدافع أرسنال: لن نستسلم وسننافس على بطولة الدوري الإنجليزي

موستافي:



عندما تلعب في ملعبك أمام بيرنلي، فأنت تريد الظفر بالنقاط الثلاث وإذا كنت تريد البقاء في القمة، فعليك فعل شيء ما

يُؤمن الألماني شكودران موستافي، مدافع أرسنال، بقدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم.





شكودران موستافي مدافع أرسنال



وصعد أرسنال للمركز الثاني، في ترتيب جدول المسابقة، بعد الفوز المثير على بيرنلي، الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف، حيث يبتعد عن تشيلسي المتصدر بـ8 نقاط.

وقال موستافي، في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو" اليوم الثلاثاء: "أرسنال يريد المنافسة على اللقب. لقد نظرت إلى أعين اللاعبين، ولم أرَ بوادر استسلام".

وأضاف مدافع سامبدوريا، وفالنسيا السابق: "هذا يُظهر مدى إيماننا في أنفسنا. نحن ذاهبون لمحاولة فعلها. الفوز مهم لنا، حتى وإن لم تنظر إلى نتائج الآخرين".

وتابع: "عندما تلعب في ملعبك أمام بيرنلي، فأنت تريد الظفر بالنقاط الثلاث وإذا كنت تريد البقاء في القمة، فعليك فعل شيء ما، وهذا ما فعلناه".