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رياضة وشباب رياضة عالمية عقوبة بإنتظار فينجر مدرب أرسنال وقد تكون مشددة

رياضة وشباب

عقوبة بإنتظار فينجر مدرب أرسنال وقد
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عقوبة بإنتظار فينجر مدرب أرسنال وقد تكون مشددة

كان موس قد طرد فينجر عقب إحتجاجه على ركلة جزاء محتسبة لبيرنلي في الوقت بدل الضائع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-24 11:42:31 A A

ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي آرسين فينجر مدرب أرسنال وصف الحكم جون موس بـ"الغشاش" خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي انتهت بفوز الجانرز (2-1) يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


آرسين فينجر

وكان موس قد طرد فينجر عقب إحتجاجه على ركلة جزاء محتسبة لبيرنلي في الوقت بدل الضائع، علما بأن الحكم احتسب ركلة جزاء لأرسنال بعدها بدقيقتين.

وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، إتهم الإتحاد الإنجليزي فينجر بسوء التصرف بسبب رفض الإمتثال لأوامر الحكم بالخروج من الملعب، قبل أن يدفع الحكم الرابع أنتوني تايلور.

وبات المدرب الفرنسي مهددا بعقوبة الإيقاف مباراتين، لكن الاتحاد الإنجليزي قد يغلظ العقوبة إذا ما ثبتت ادعاءات صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

واعتذر فينجر فورا عن تصرفاته بعد انتهاء اللقاء وأكد ندمه على ما حدث، لكن ذلك لن يمنع الاتحاد الإنجليزي من معاقبته، وسبق للاتحاد أن عاقب مدرب نيوكاسل يونايتد السابق ألان باردو بالإيقاف مباراتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه استرليني بعد اتهامه بدفع الحكم المساعد في مباراة بالدوري الممتاز أمام توتنهام.

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