اضراب في مجلس عسفيا والدالية التزامًا باضراب منتدى السلطات الدرزية والشركسية

المجلس المحلي عسفيا التزم ايضا بالاضراب وأغلق ابوابه وفقا لقرارات المنتدى والذي يترأسه رئيس المجلس المحلي عسفيا وجيه كيوف

أغلق المجلس المحلي دالية الكرمل ابوابه منذ ساعات الصباح وذلك استجابة لموقف منتدى السلطات المحلية الدرزية والتي اعلنت الاضراب الإنذاري التحذيري ليوم واحد حيث لن تقدم الخدمات للمواطنين بإستثناء المؤسسات التعليمية ورياض الاطفال والتي تعمل بشكل عادي.



مجلس دالية الكرمل يغلق ابوابه



واعلن المجلس المحلي أن دالية الكرمل تندد بسياسة هدم البيوت وعدم تفهم واقع البناء في الوسط الدرزي الذي عانى على مدى سنوات من شحة الميزانيات وعدم التنظيم والتخطيط. وكذلك فإن المجلس يدعم موقف المجالس الأخرى والتي تقف صفا واحدا والتي تطالب بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين اضطروا لبناء بيوتهم دون ترخيص بسبب تقصير السلطات المسؤولة.



أما المجلس المحلي عسفيا فقد التزم ايضا بالاضراب وأغلق ابوابه وفقا لقرارات المنتدى والذي يترأسه رئيس المجلس المحلي عسفيا وجيه كيوف ومن ناحية اخرى فإن المدارس والروضات تعمل بصورة عادية.



مجلس عسفيا يغلق ابوابه