ايران: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية وسندعم دمشق في مواجهة الارهاب

حسين أمير عبد اللهيان:

نعتقد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد المتاح لإيجاد نهاية للأزمة السورية، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال لن يثنينا عن دعم دمشق في مواجهتها للإرهاب والإرهابيين

"إنّ الحل السياسي هو الوحيد المتاح لنهاية أزمات سوريا واليمن والبحرين" كما صرّح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت .



من اليمين: نبيه بري وحسين أمير عبد اللهيان

وأضاف عبد اللهيان: "نحن نعتقد أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد المتاح لإيجاد نهاية للأزمة السورية، ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال لن يثنينا عن دعم دمشق في مواجهتها للإرهاب والإرهابيين"، مضيفا: "إنّ الأزمة اليمنية والأزمة البحرينية ليس لهما من أفق سوى الحل السياسي. نتمنى أن تؤدي كل الجهود، التي تبذل في هذه المرحلة إلى حل كل الملفات الاقليمية العالقة، وأن يتم تحقيق ذلك من خلال درب الحل السياسي والوحدة الوطنية، وبشكل متواز مع العمل على مواجهة المجموعات الإرهابية التكفيرية المتطرفة".



هذا، وأعرب عبد اللهيان عن أمله "أن يبادر العالم الإسلامي والعربي إلى التركيز على القضية الفلسطينية المركزية والعادلة".

كما وأشار إلى أن اللقاء مع بري كان فرصة "كي نتداول الحديث مع دولته حول كافة التطورات الإقليمية بشكل عام، وخصوصا المجريات في الساحات السورية واليمنية والفلسطينية".

وأعلن عبد اللهيان أنه نظرا للدور المحوري والمركزي الذي تشغله القضية الفلسطينية والقدس الشريف، تنوي إيران عقد مؤتمر دولي لدعم واحتضان ومؤازرة القضية الفلسطينية في العاصمة طهران في القريب العاجل.