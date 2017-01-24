3 لاعبين جدد في تشكيلة مكابي دالية الكرمل ضد عيروني طبريا

تم اغلاق ملعب دالية الكرمل قبل اللقاء المقرر بين الطرفين يوم الجمعة الماضي، لكن تم فتحه من جديد، ليتسنى اجراء اللقاء عليه

يشارك ثلاثة لاعبين جدد في تشكيلة فريق مكابي دالية الكرمل في مباراته البيتية أمام فريق عيروني طبريا ، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وانضم حارس المرمى محمد شباط ولاعب خط الوسط صاحب النزعات الهجومية محمد حجير والمهاجم محمد طه اليه.



محمد شباط

ويشكو الفريق الديلاوي من غياب لاعبه محمد الزبارقة، حيث يضطر الى الغياب عن مباراة واحدة، بسبب ابعاده خلال التعادل الأخير أمام فريق هبوعيل كفركنا بهدفين لكل منهما. وقد تم اغلاق ملعب دالية الكرمل قبل اللقاء المقرر بين الطرفين يوم الجمعة الماضي، لكن تم فتحه من جديد، ليتسنى اجراء اللقاء عليه.