مدن الساحل اصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة وشاحنة في الجنوب
اصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة وشاحنة في الجنوب
تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 01:33 تلقى أفراد الطاقم بلاغًا حول حادث طرق وقع بين حافلة وشاحنة في شارع رقم 6 قرب كريات جات لاتجاه بيت كما حيث هرع أفراد الطاقم الى المكان وقدموا الاسعافات الأولية لستة مصابين من بينهم: مصاب بجراح بين متوسطة وخطيرة وهو شاب (25 عاما)، شابة أصيبت بجراح متوسطة برأسها وأربع اصابات أخرى طفيفة، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
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