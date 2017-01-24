اصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة وشاحنة في الجنوب

تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 01:33 تلقى أفراد الطاقم بلاغًا حول حادث طرق وقع بين حافلة وشاحنة في شارع رقم 6 قرب كريات جات لاتجاه بيت كما حيث هرع أفراد الطاقم الى المكان وقدموا الاسعافات الأولية لستة مصابين من بينهم: مصاب بجراح بين متوسطة وخطيرة وهو شاب (25 عاما)، شابة أصيبت بجراح متوسطة برأسها وأربع اصابات أخرى طفيفة، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.