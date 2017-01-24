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أخبار محليات اصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة وشاحنة في الجنوب

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مدن الساحل اصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة وشاحنة في الجنوب
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اصابة 6 أشخاص في حادث بين حافلة وشاحنة في الجنوب

تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 07:49:38 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 01:33 تلقى أفراد الطاقم بلاغًا حول حادث طرق وقع بين حافلة وشاحنة في شارع رقم 6 قرب كريات جات لاتجاه بيت كما حيث هرع أفراد الطاقم الى المكان وقدموا الاسعافات الأولية لستة مصابين من بينهم: مصاب بجراح بين متوسطة وخطيرة وهو شاب (25 عاما)، شابة أصيبت بجراح متوسطة برأسها وأربع اصابات أخرى طفيفة، حيث تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

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