المغار: تجمهر المئات تحسبا لهدم منزل- الشيخ موفق طريف: تم تجميد الهدم

الشيخ موفق طريف:



جميع أبناء الطائفة موحدون ضد محاولة هدم أي منزل كان وسنعمل لحل مشاكل التخطيط والبناء في القرى الدرزية بشكل جذري ونهائي ولن يهدأ له بال ولن تتوقف النشاطات الجماهيرية حتى إنجار خرائط هيكلية معدلة في جميع القرى الدرزية

تجمهر قبل منتصف هذه الليلة ، المئات من اهالي بلدة المغار والمنطقة ، بعد ورود انباء عن نية السلطات هدم منزل المواطن خالد اصلان بحجة البناء غير المرخص.اما رئيس مجلس المغار زياد دغش فنفى الاخبار المتناقلة عن نية بالهدم لبيت خالد اصلان وقال :"اتوجه للشباب بالتروي، الموضوع قيد العلاج وعلى ضفاف الحل ولا يوجد هناك اي هدم".





تجميد أوامر الهدم في قريتي عسفيا والمغار

وجاء في بيان صادر عن فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية :" أثمرت المساعي التي قام بها فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ورئيس مجلس عسفيا المحلي ومنتدى السلطات المحلية الدرزية وجيه كيوف ورئيس مجلس المغار المحلي زياد دغش وعضو الكنيست أكرم حسون على مدار الاسابيع الاخيرة على موافقة مكتب المستشار القضائي للحكومة على تجميد أوامر الهدم التي صُدرت بحق ثلاثة منازل في قرية عسفيا التي تعود للشيخ سعاده زاهر والسيد باسم شخيدم والسيد روني أسد وأربعة منازل في قرية المغار والتي تعود للسيد خالد أصلان والسيد نجيب صالح والسيد أنور دغش والسيد لبيب حامد".

واضاف البيان :" كان أصحاب المنازل والمشايخ في عسفيا والمغار قد توجهوا لفضيلته بعد أن تم تبليغهم من قبل الشرطة بنية الهدم وطلبوا تدخله الى جانب رؤساء السلطات المحلية في القضية للحيلولة من تنفيذ قرارات الهدم الى جانب فعاليات جماهيرية قام بها عشرات أصحاب النخوة في القريتين شملت أعمال حراسة على المنازل المهددة بالهدم على مدار 24 ساعة.وكان الشيخ طريف والسيدين كيوف ودغش قد اجتمعوا مع أصحاب المنازل وتم التنسيق فيما بينم حول كيفية العمل الجماهيري والسياسي والقضائي لمنع الهدم في أي حال من الأحوال".



وتابع البيان :" قام الشيخ طريف على مدار الاسابيع الاخيرة باتصالات مكثفة مع مكتب المستشار القضائي للحكومة ومكتب المدعي العام للدولة الى جانب ضغوطات مارساها السيدين وجيه كيوف وزياد دغش على هيئات التخطيط المختلفة في وزارة المالية لإنجاز الخرائط الهيكلية في عسفيا والمغار لضم كل البيوت المبنية الى داخل الخارطة الهيكلية للقرية. وأثمرت اليوم الجهود المشتركة والتعاون والتنسيق بين الرئاسة الروحية والسلطات المحلية واللجان الشعبية وأصحاب المنازل في القريتين الى تجميد أوامر الهدم لمدة ستة أشهر لافساح المجال لانهاء إجراءات التخطيط ".

واختتم البيان :" تم التوصل الى الاتفاق بشأن تجميد أوامر الهدم بعد مفاوضات مكثفة وماراتونية استمرت حتى انتصاف الليل وقام رؤساء المجلس بإبلاغ أصحاب المنازل بفحوى الاتفاق على أن يقدم للمحكمة صباح اليوم الثلاثاء للمصادقة عليه. وقال الشيخ طريف أنه جميع أبناء الطائفة موحدون ضد محاولة هدم أي منزل كان وانه سيعمل الى جانب منتدى رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيست لحل مشاكل التخطيط والبناء في القرى الدرزية بشكل جذري ونهائي ولن يهدأ له بال ولن تتوقف النشاطات الجماهيرية حتى إنجار خرائط هيكلية معدلة في جميع القرى الدرزية تفي بمتطلبات السكان والمواطنين لسنين طويلة ".