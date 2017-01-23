تعادل شباب اللد في مباراته البيتية أمام مكابي هرتسليا بهدف لكل منهما

تفوق الفريق الضيف بهدف عن طريق المهاجم جوردان فوشا في الدقيقة العاشرة

أنهى فريق هبوعيل شباب اللد مباراته البيتية أمام فريق مكابي هرتسليا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع العشرين في دوري الدرجة الممتازة.







وتفوق الفريق الضيف بهدف عن طريق المهاجم جوردان فوشا في الدقيقة العاشرة، بينما عادله بعد عشر دقائق اضافية الجناح النصراوي أنس دبور، وهو هدفه الثالث خلال ثلاث مباريات معه. وحاول لاعبو شباب اللد احراز هدف النصر لحسم اللقاء لصالحهم، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، رغم أن الفريق الخصم حاول لدغ اللد عن طريق الهجمات المرتدة. وكانت هذه النقطة السابعة للفريق اللداوي في مبارياته الثلاث الأخيرة، تحت اشراف المدرب سليمان الزبارقة، حيث يبدو أن تلامذته استردوا عافيتهم.