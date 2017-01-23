اليوم: تشييع جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان في النقب وإجراءات أمنيّة مشدّدة

سيوارى جثمان الشهيد الطاهر الثرى في مقبرة السقاطي

وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، سينطلق اليوم بعد صلاة الظهر (12:30)، موكب جنازة الشهيد يعقوب ابو القيعان الذي سيخرج من قرية أم الحيران في النقب. وسيوارى جثمان الشهيد الطاهر الثرى في مقبرة السقاطي، وسيلقي خطبة التأبين الشيخ حماد ابو دعابس.





الشهيد يعقوب أبو قيعان



الجدير بالذكر أنّ محكمة العدل العليا، قد قررت مساء الاثنين، قبول الالتماس وتسليم جثمان الشهيد يعقوب ابو القعيان لدفنه، والذي قتل برصاص الشرطة خلال المواجهات لهدم أم الحيران في النقب.