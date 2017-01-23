الناصرة: وقفات احتجاجية لطلاب المدارس لمكافحة ظواهر العنف الكحول والمخدرات

حمل المشاركون العديد من الشعارات المناهضة والمنددة بظواهر العنف والمخدرات والكحول

جرت يوم الاثنين، وقفات احتجاجية لطلاب المدارس في مدينة الناصرة ، وذلك لمكافحة ظواهر العنف الكحول والمخدرات ضمن اسبوع التوعية لمكافحة المخدرات والكحول والعنف وبتنظيم من رئيس اللجنة وعضو البلدية الحاج سمير السعدي. وحمل المشاركون العديد من الشعارات المناهضة والمنددة بظواهر العنف والمخدرات والكحول.



صور خلال التظاهرة



وقال الحاج سمير السعدي عضو بلدية الناصرة ورئيس لجنة مكافحة المخدرات والكحول فيها:"تعتبر هذه الظواهر من أهم المشكلات المجتمعية في الوقت الحاضر ولا زالت تلقي بظلالها على كافة المجتمعات الانسانية حيث تشكل خطرًا كبيرًا وتحديًا للإنسان نتيجة لأثارها السيئة صحيًا وخلقيًا واجتماعيًا واقتصاديًا سواء على الفرد أو المجتمع".



واضاف الحاج سمير السعدي:" بلدية الناصرة ورئيسها وادارتها يولون من خلال أقسامها المختلفة، اهتمامًا كبيرًا اتجاه هذه الآفات وذلك باتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير العلاجية والوقائية والارشادية والتي من شأنها الحدّ من خطورة هذه الآفات. تبذل بلدية الناصرة من خلال الدوائر ذات الصلة جهودًا متواصلة تهدف على القضاء على هذه الظواهر ومحاصرتها وتحجيمها في أضيق نطاق. فمثلًا، فيما يتعلّق بالمخدرات لم يقتصر دور البلدية بمن يحاول ترويج هذه الآفة فحسب بل قامت بتنفيذ استراتيجية متكاملة في مجال التوعية الوقائية ضد استعمال المواد المخدرة. وذلك من خلال الندوات واللقاءات واصدار النشرات وإقامة المحاضرات. وبالرغم من هذه المجهودات فإن البلدية لا يمكن لوحدها التصدّي لهذه الظاهرة ما لم تتضافر معها بقية الأطر المجتمعية وخاصة الأسرة التي تقع عليها المسؤولية الكبيرة في حماية أبناءها من الانزلاق في هاوية المخدرات وذلك بغرس المبادئ والقيم الاجتماعية والانسانية التي تلعب دورًا أساسيًا في ضبط سلوك الفرد وكما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيًته".