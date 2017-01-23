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منبر العرب شعر موشحات أَرضي فيكَ جَنَّةٌ/ بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

موشحات أَرضي فيكَ جَنَّةٌ/ أسماء طنوس
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موشحات أَرضي فيكَ جَنَّةٌ/ بقلم: أسماء طنوس

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 08:21:59 A A

يا مَن بَعَدْلِكَ قَد رَحِمْـتَ بائِسـا --- فَٱخْضَرَّ عـودي كُنتُ قبلاً يائِســــا
لم يَكُـن لي فـي الحيـاةِ أَمــــــــَـلُ --- أَعَـــــدْتَهُ لِـيَّ بِنــــــــورَك مُشْـــــمِـــــــسـا
___________
أَنْبَتَـتْ مِنْـكَ بُذوري سَــــــــنابِـلا --- أَعطَيْــــــتـَنـي النِعْمَــــــةَ دونَ مُقابِــــــلا
عطاؤُكَ مِن غَيْرِ شَـرْطِ ولاثَمَن--- رَغْمَ ذَنبي الْعَـــطْفَ مِــــنكَ أُقـابِـــــــــلا
___________
بِظِلِّكَ الخَيْـرُ وبُعْـدِكَ الشُّـرور --- مَن مَــــــلأْتَ القلـــــبَ مِنْـــكَ بِالسُّــــــــرور
كَيْفَ لي أَختـارُغَيْرَك مَلْجَـأي --- أَنْــــــتَ لي الدَّرْبُ وَشـــــــــــارَةُ الْمــــــــُـرور
___________
نَـوَّرَ الحَقْـلُ بِـكَ بِالياسَــــــمــــيــن --- والبُـــــــذورُ أَنْبَــــتَــــتْ مِنْـــكَ بْــــــساتيــــــــن
أَرضُكَ الخَضْراءُ وَفْرَه بالعَطاء---والثَّمَــــــر حُلْـــــــوٌ وَيُــــــحْيـــــــي الآكِليـــــــــن
____________
دونَـكَ الحيـــــــــاةُ تَبـــــقـى عَبَــــــثـا --- نَـــــسْــــــــعى إلَيــــــها كَالسَّـــــــــرابِ لَــهَثــــــا
أَنتَ بِـرٌّ فيـكَ أَرضـي جَـنَّـــــــــةٌ --- ما دُمْــــــــتَ لـــِيَّ قَلــبـي فيـــها مَــــــكَـــثـا
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