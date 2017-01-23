موشحات أَرضي فيكَ جَنَّةٌ/ بقلم: أسماء طنوس

يا مَن بَعَدْلِكَ قَد رَحِمْـتَ بائِسـا --- فَٱخْضَرَّ عـودي كُنتُ قبلاً يائِســــا

لم يَكُـن لي فـي الحيـاةِ أَمــــــــَـلُ --- أَعَـــــدْتَهُ لِـيَّ بِنــــــــورَك مُشْـــــمِـــــــسـا

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أَنْبَتَـتْ مِنْـكَ بُذوري سَــــــــنابِـلا --- أَعطَيْــــــتـَنـي النِعْمَــــــةَ دونَ مُقابِــــــلا

عطاؤُكَ مِن غَيْرِ شَـرْطِ ولاثَمَن--- رَغْمَ ذَنبي الْعَـــطْفَ مِــــنكَ أُقـابِـــــــــلا

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بِظِلِّكَ الخَيْـرُ وبُعْـدِكَ الشُّـرور --- مَن مَــــــلأْتَ القلـــــبَ مِنْـــكَ بِالسُّــــــــرور

كَيْفَ لي أَختـارُغَيْرَك مَلْجَـأي --- أَنْــــــتَ لي الدَّرْبُ وَشـــــــــــارَةُ الْمــــــــُـرور

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نَـوَّرَ الحَقْـلُ بِـكَ بِالياسَــــــمــــيــن --- والبُـــــــذورُ أَنْبَــــتَــــتْ مِنْـــكَ بْــــــساتيــــــــن

أَرضُكَ الخَضْراءُ وَفْرَه بالعَطاء---والثَّمَــــــر حُلْـــــــوٌ وَيُــــــحْيـــــــي الآكِليـــــــــن

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دونَـكَ الحيـــــــــاةُ تَبـــــقـى عَبَــــــثـا --- نَـــــسْــــــــعى إلَيــــــها كَالسَّـــــــــرابِ لَــهَثــــــا

أَنتَ بِـرٌّ فيـكَ أَرضـي جَـنَّـــــــــةٌ --- ما دُمْــــــــتَ لـــِيَّ قَلــبـي فيـــها مَــــــكَـــثـا

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