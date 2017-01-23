Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة

فقدت السيارة المحرك V6، فيما يتوفر لها محرك 2.3 لتر ايكوبوست أو V8 سعة 5 لتر

تأتي سيارة Ford Mustang 2017 الجديدة بوسائل مساعدة عديدة للسائق مثل مساعد ما قبل التصادم ورصد المشاه ونظام MyMode الذي يخزن تفضيلات السائق من أجل تنشطيها عند قيادة السيارة مرة أخرى.







هذا، وفقدت السيارة المحرك V6، فيما يتوفر لها محرك 2.3 لتر ايكوبوست أو V8 سعة 5 لتر، وكلاهما تم تطويره ليوفر أداء أفضل، ولم تكشف فورد عن أرقام الأداء للسيارة بعد. كما وتمّ تزويد المحرك رباعي الأسطوانات ايكوبوست بمزيد من عزم الدوران أما المحرك V8 فيأتي بحقن مباشر للوقود وهو ما يولد مزيد من القوة وتوفير افضل في استهلاك الوقود . كما يوجد كذلك نظام عادم جديد مع نظام صمامات نشطة للتحكم في مستوى صوت المحرك المرغوب.