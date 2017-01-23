ضحايا الحادث الدامي: سهام عبدالله - عين الأسد ودارين حج-الريحانية وأحمد عواودة- كفركنا وعلي حليحل-الجش

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

القتلى هم المرحومة سهام سعيد عبد الله (58 عامًا) من عين الأسد، المرحومة دارين حج (17 عامًا) من الريحانية،المرحوم احمد عواودة (15 عامًا) من كفركنا، والمرحوم علي فاروق حليحل (18 عامًا) من الجش

تستمر مجزرة الشوارع ومسلسل الدم في حوادث الطرق لتحصد المزيد من الأرواح، فتقتل أحلامًا وتدّمر بيوتًا وتهزّ كيان ومشاعر مجتمع كامل بصورة شبه يومية. حيث فُجع مجتمعنا العربي، اليوم الاثنين، بمقتل 4 مواطنين عرب في حادث طرق دامٍ وقع قرب مفرق حنانيا - شارع 866، القريب من بلدة المغار، وهم الشبّان علي حليحل من الجش وقريبه أحمد عواودة من كفركنا، ودارين الحج من الريحانية والسيدة سهام عبدالله - اسعيد (58 عامًا) من عين الأسد.



علي حليحل من الجش

حادث الطرق القاتل وقع قرب مفرق حنانيا بين سيارة خصوصية وحافلة ركاب صغيرة، ما أسفر عن مقتل مستقلي السيارة الخصوصية جميعهم وهو الشبان علي ودارين وأحمد - رحمهم الله. إضافة إلى السيدة المرحومة سهام عبد الله والتي كانت في الحافلة الصغير.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري إنّ "هويات القتلى الأربعة ضحايا حادث الطرقات الدامي هي: المرحومة سهام سعيد عبد الله (58 عامًا) من عين الأسد، المرحومة دارين حج (17 عامًا) من الريحانية، المرحوم أحمد عواودة (15 عامًا) من كفركنا، والمرحوم علي حليحل (18 عامًا) من الجش. للفقيدين الرحمة ولعائلاتهم الصبر والسلوان"، بحسب بيان الشرطة.



دارين حج من الريحانية



احمد عواودة من كفركنا



صورة من مكان الحادث - تصوير: نجمة داوود الحمراء



تصوير: سلطة الإنقاذ والإطفاء





تصوير: الشرطة

