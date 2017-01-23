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أخبار محاكم وجنائيات العليا تمهل النيابة ومحامي عائلة الشهيد أبو القيعان ساعة للتفاوض والتوصل لإتفاق

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القدس والقضاء العليا تمهل النيابة ومحامي أبو القيعان ساعة للتفاوض
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العليا تمهل النيابة ومحامي عائلة الشهيد أبو القيعان ساعة للتفاوض والتوصل لإتفاق

 عشرات المحامون العرب يتواجدون في ساحة المحكمة ويطالبون أيضا بتحرير جثة الشهيد أبو القيعان

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-23 17:03:00 A A

قررت محكمة العدل العليا أن تمهل النيابة العامة ومحامي عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان ساعة للتفاوض والتوصل لقرار بشأن تحرير جثمانه، وفي حال عدم التوصل الى قرار ستصدر قرارها. لمًا أنّ المحكمة بدأت، عصر اليوم، بالنظر في الإلتماس الذي قدّمه مركز عدالة ومركز ميزان واتحاد المحامين العرب كممثلين عن عائلة أبو القيعان، ويطالبون من خلاله بتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قُتل في أحداث أم الحيران الاخيرة. ويتواجد في قاعة المحكمة نواب عرب وممقلون عن قوى سياسية وشعبية.


حديث مع المحامي عمر خمايسي من هيئة الدفاع
يشار الى أنّ عشرات المحامين العرب يتواجدون في ساحة المحكمة ويطالبون أيضا بتحرير جثة الشهيد أبو القيعان، كما وحاول المحامون دخول المحكمة لكن تمّ منعهم من قبل رجال الأمن، ما أسفر عن تطور جدال حاد بين الطرفين. 

 وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان قال:"نحن كطاقم دفاع ممثل لعائلة الشهيد أبو القيعان طالبنا بالافراج عن جثة الشهيد دون قيد أو شرط، لأنّ الشرط تتصرف بدون صلاحية كما وأنها طالبت بالاطلاع على وثائق سرية ونحن بدورنا رفضنا هذا الأمر. وقد قررت المحكمة أن تمهل النيابة العامة وهيئة الدفاع ساعة للتفاوض والتوصل لاتفاق أو قرار"، كما قال.

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صور من المحكمة

 

 

 


محامون عرب ومواطنون يتجمهرون في ساحة المحكمة

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