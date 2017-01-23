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رياضة وشباب رياضة عالمية راكيتيتش في مهمة جديدة مع برشلونة ليعوض مركز بوسكيتس

رياضة وشباب

راكيتيتش في مهمة جديدة ليعوض مركز بوسكيتس
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راكيتيتش في مهمة جديدة مع برشلونة ليعوض مركز بوسكيتس

راكيتيتش:

أنا جاهز لأي شيء، وجاهز للعب في موقع بوسكيتش، أنا أريد اللعب دائمًا. لهذا أقوم بفعل ما أستطيع القيام به

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua)
نشر: 2017-01-23 19:24:13 A A

أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة ، عن إستعداده لتعويض الغياب المحتمل لزميله سيرجيو بوسكيتس، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فوز برشلونة على إيبار في الليجا برباعية نظيفة.


إيفان راكيتيتش

وأعلن نادي برشلونة عن تعرض بوسكيتس لالتواء في أربطة الكاحل الأيمن، قد تتسبب في إبعاده عن الملاعب لما يقرب من شهر.

وقال راكيتيتش لصحيفة "موفيستار" الإسبانية: "أنا جاهز لأي شيء، وجاهز للعب في موقع بوسكيتش، أنا أريد اللعب دائمًا. لهذا أقوم بفعل ما أستطيع القيام به وأحاول إظهار أنني جاهز دومًا لمدربي وأنني جاهز لفعل ما يريده".

وأضاف صاحب الـ28 عاما: "على كل لاعب أن يقدم أفضل ما لديه حينما تسنح له الفرصة، وأكثر حينما يتعرض لاعب للإصابة. نحن عائلة عظيمة ونحارب من أجل بعضنا البعض".

يذكر أن إيفان راكيتيتش خاض مع برشلونة 25 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم بواقع 1675، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

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