ضحايا حادث الطرق قرب حنانيا هم مواطنون عرب من الجش والريحانية وكفركنا والمغار

حادث أليم في الشمال يسفر عن 4 قتلى

مسعفون في المكان: الحادث صعب جدا والمشاهد كانت قاسية

لقي أربعة مواطنين مصرعهم، وهم من الجش والريحانية وكفركنا والمغار، كما وأصيب آخرون بجراح متفاوتة في حادث طرق مروع وقع، عصر اليوم الاثنين، عند مفرق حنانيا قرب المغار - شارع 866. حيث افادنا مركز حيّان الطبي أنّ:"طواقم حيان تواجدت في مكان وقوع الحادث الذي أسفر عن عدة إصابات متفاوتة بينها بالغة الخطورة وحرجة، وقد اضطرت الطواقم الطبية إلى إعلان وفاة 3 من المصابين في المكان".





تصوير/ צילום: אלון קוצי תיעוד מבצעי מד"א

هذا، وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "الحادث وقع على شارع 866 من مفرق حنانيا لإتجاه مفرق "شيبع" ومن بين المركبات الضالعة حافلة ركاب صغيرة، حيث هرعت طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان، ومن المعلومات الاولية الواردة فإنّ الحادث أسفر عن 10 إصابات متفاوتة، بينها إصابات بالغة الخطورة"، بحسب البيان.

وأوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء لاحقًا أنّ:"طواقم الاسعاف أقرت وفاة 3 من بين المصابين وهو ركاب السيارة الخصوصية، وهم رجلان وشابة في العشرينات من العمر. إضافة إلى إصابة 7 آخرين، بينهم رجل 65 عاما وصفت جراحهم بالخطيرة، وهم سيدتان في الثلاثينات وفتاة (15 عامًا) وسيدة (60 عامًا) وأخرى (40 عامًا) وتمّ نقلهن إلى مستشفى رمبام في حيفا ومستشفى زيف في صفد. إضافة إلى مصابين آخرين وصفت جراحهما بالمتوسطة وهما رجل (30 عامًا) وشابة (18 عامًا) وتمّ نقلهما إلى مستشفى زيف.

لاحقًا أفاد المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ، كايد ظاهر أنّ:"الحادث وقع بين سيارة خصوصية وحافلة ركاب صغيرة، حيث هرعت أربعة طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي إلى المكان وعملت على تخليص عالقين وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، إضافة إلى أنّه تمّ إعلان وفاة عدد من المصابين جراء الحادث الصعب. هذا، ويشار إلى أنّ طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على اخماد حريق داخل السيارة الخصوصية بعد أن اشتعلت فيها النيران وبداخلها عالقين"، بحسب البيان. لاحقًا، أفاد كايد ظاهر أنّ:"الحديث يدور عن ثلاثة قتلى من الريحانية والجش، كما تمّ نقل ستة اصابات بجروح متفاوته بعضهم نقلوا بواسطة المروحيات الى مستشفى رمبام"، كما جاءنا.

من جهتها أكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّ:"الحادث وقع بين سيارة خصوصية وحافلة ركاب صغيرة على شارع رقم 866 بالقرب من مفترق حنانيا، حيث تصادمت المركبتين وجهًا لوجه. ووفقًا للتفاصيل والمعلومات الواردة فإنّ الحادث أسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 4 آخرين بجراح خطيرة، حيث عكفت طواقم الاسعافات الاولية على نقل المصابين للعلاج بالمستشفيات، في حين باشرت الشرطة أعمال الفحص والتشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات، إضافة إلى تنظيم حركة السير والمرور هناك"، كما ورد في بيان الشرطة.



القتلى عرب من الجش والريحانية

لاحقًا، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري إنّه:"تبيّن من التشخيصات الأولية أنّ القتلى الثلاثة ضحايا حادث الطرق كانوا يستقلون السيارة الخصوصية وهم مواطنون عرب، 2 من الجش والثالث من سكان الريحانية. كما وتبيّن أنّ المصابين بجراح خطيرة هم مستقلو الحافلة الصغيرة والتي تعود ملكيتها لمواطن من المغار، وعلى ما يبدو أنّ جميعهم عرب من سكان الشمال"، بحسب بيان الشرطة.

وأوضحت السمري لاحقًا أنّ:"الضحايا القتلى الثلاثة هم شابان وفتاة بالعشرينات من أعمارهم، وتبيّن أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة 5 اشخاص بجراح بالغة الخطورة، بما تضمن مسافرتين في الثلاثينات وفتاة (15 عاما) وسيدة في الستينات واخرى في الاربعينات. إضافة إلى شخصين أصيبا بجراح متوسطة، الأول رجل في الاثينات والأخرى شابة (18 عاما)" كما جاء في البيان. هذا، وقد أعلن لاحقا في مستشفى زيف في صفد عن وفاة السيدة المصابة في الستينات من عمرها. والتحقيقات مع التشخيصات ما زالت جارية وبذلك ترتفع حصيلة الحادث الى 4 قتلى.



تصوير/ צילום: אלון קוצי תיעוד מבצעי מד"א



تصوير/ צילום: אלון קוצי תיעוד מבצעי מד"א



الصور التالية من تصوير مركز حيّان







الصور التالية من تصوير سلطة الإنقاذ والإطفاء







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