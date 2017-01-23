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أخبار محليات منتدى السلطات المحليّة الدرزية والشركسية يعلن الإضراب تنديدا بمجازر الهدم

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المغار والقضاء اليوم: منتدى السلطات المحليّة الدرزية يعلن الإضراب
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منتدى السلطات المحليّة الدرزية والشركسية يعلن الإضراب تنديدا بمجازر الهدم

تقرّر خلال الاجتماع اعلان اضراب اليوم يشمل المجالس المحليّة ولا يشمل المؤسّسات التعليميّة في القرى الدرزيّة والشركسيّة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-24 07:10:10 A A

أعلن منتدى السلطات المحليّة الدرزية والشركسية الاضراب الذي لا يشمل المدارس اليوم الثلاثاء احتجاجصا على مجازر الهدم وذلك في اجتماع عقد في مجلس المغار المحلّي يوم الخميس الماضي حضره رؤساء المجالس من جميع القرى وفضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة العربية الدرزيّة ورئيس المجلس الديني الأعلى حيث تصل العديد من أوامر هدم البيوت الى مواطنين في القرى الدرزيّة ومنها المغار وحرفيش ويركا وعسفيا وغيرها من القرى.


خلال الجلسة

وتقرّر خلال الاجتماع اعلان اضراب اليوم يشمل المجالس المحليّة ولا يشمل المؤسّسات التعليميّة في القرى الدرزيّة والشركسيّة. كما وتقرر المطالبة بإقامة لجنة تخطيط تضم القرى الدرزية والشركسيّة مع صلاحيّات وتختصّ بقضايا التخطيط في الوسط الدرزي والشركسي.

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