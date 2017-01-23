اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا هواتف ذكية سامسونج تعترف: خلل في تصميم وتصنيع البطارية وراء احتراق هواتف نوت 7

تكنولوجيا

سامسونج: البطارية وراء احتراق هواتف نوت 7
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سامسونج تعترف: خلل في تصميم وتصنيع البطارية وراء احتراق هواتف نوت 7

أوضحت سامسونج إن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 الف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-01-23 14:48:31 A A

إعترفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الاثنين أن تصميم وإنتاج بطاريات جهاز " جالاكسي نوت 7" كانا السبب وراء إحتراق أجهزة الهاتف الذكي.


صورة توضيحية
وقالت سامسونج في بيان وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن "تحقيقنا، وكذلك تحقيقات اتمتها ثلاث مؤسسات مستقلة، خلصت إلى أن البطاريات هي السبب في حوادث أجهزة نوت 7".

وأوضحت سامسونج إن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 الف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق. وكانت سامسونج قد بدأت بيع الهاتف في 19 أغسطس الماضي، لكنها أعلنت في أكتوبر أنها أوقفت الإنتاج بعد عدة تقارير عن احتراق بعض الأجهزة.

وقدر خبراء أن وقف الإنتاج سيكلف الشركة العملاقة نحو 5.3 تريليون وون (3 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية عن الربع الرابع من عام 2016 حتى الربع الأول من عام 2017. وكان من المتوقع أن يتنافس "جالاكسي نوت7"، الذي طرح في الأسواق بسعر 940 دولارًا ، مع أجهزة "آي فون" التي تنتجها شركة أبل الأمريكية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب | [210 قراءة]
2 يوم نموذجي في عناقيد البساتين في كفرمندا | [185 قراءة]
3 العليا تنظر بالالتماس لتحرير جثمان أبو القيعان | [185 قراءة]
4 خسارة أبناء سخنين أمام مكابي تل أبيب بهدفين | [175 قراءة]
5 نتنياهو سيلتقي ترامب الشهر المقبل بعد محادثة هاتفية | [148 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
2 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
3 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
5 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب