سامسونج تعترف: خلل في تصميم وتصنيع البطارية وراء احتراق هواتف نوت 7

أوضحت سامسونج إن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 الف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق

إعترفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الاثنين أن تصميم وإنتاج بطاريات جهاز " جالاكسي نوت 7" كانا السبب وراء إحتراق أجهزة الهاتف الذكي.





صورة توضيحية



وقالت سامسونج في بيان وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن "تحقيقنا، وكذلك تحقيقات اتمتها ثلاث مؤسسات مستقلة، خلصت إلى أن البطاريات هي السبب في حوادث أجهزة نوت 7".



وأوضحت سامسونج إن حوالي 700 مهندس قاموا بفحص 200 ألف جهاز و30 الف بطارية أثناء التحقيق في سبب الحرائق. وكانت سامسونج قد بدأت بيع الهاتف في 19 أغسطس الماضي، لكنها أعلنت في أكتوبر أنها أوقفت الإنتاج بعد عدة تقارير عن احتراق بعض الأجهزة.



وقدر خبراء أن وقف الإنتاج سيكلف الشركة العملاقة نحو 5.3 تريليون وون (3 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية عن الربع الرابع من عام 2016 حتى الربع الأول من عام 2017. وكان من المتوقع أن يتنافس "جالاكسي نوت7"، الذي طرح في الأسواق بسعر 940 دولارًا ، مع أجهزة "آي فون" التي تنتجها شركة أبل الأمريكية.