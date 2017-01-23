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رياضة وشباب

بيل يحمل خبرًا سعيدًا لجماهير ريال مدريد بعودته
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بيل يحمل خبرًا سعيدًا لجماهير ريال مدريد بعودته للتدرب

هذا خبر سعيد لبيل الذي تخطى المرحلة الأصعب، بعد شفائه من العملية التي خضع لها في نهاية نوفمبر الماضي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-23 23:49:38 A A

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن "الويلزي جاريث بيل ، نجم فريق ريال مدريد، سيعود للتدرب بالكرة خلال هذا الأسبوع".


النجم جاريث بيل

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية: "ليست جميع الأخبار القادمة من عيادة ريال مدريد سيئة، فعودة جاريث بيل للتدرب بالكرة خلال هذا الأسبوع تعد أمرًا متوقعاً". وأضافت الصحيفة: "لكن الجدول الزمني المقرر لعودة الدولي الويلزي، لم يتغير وتشير التقديرات إلى عودته في أوائل شهر مارس".

وتابعت: "على أي حال، هذا خبر سعيد لبيل الذي تخطى المرحلة الأصعب، بعد شفائه من العملية التي خضع لها في نهاية نوفمبر الماضي". وواصلت: في الأسابيع الأولى من العملية كانت قدمه في الجبس، هو ما أعاقه بعض الشيء عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، ولكنه تخطى كل ذلك وأصبح قريبا من العودة لمداعبة الكرة مجدداً".
وأتمت: "بيل يسعى للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وقبل الوقت المحدد، خاصة أن عودته للتدرب بالكرة يعد مؤشرا جيدا".

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