افتتاح مشروع في كلية الطب بجامعة تل ابيب بمشاركة أكاديمية القاسمي

رحب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بروفيسور اهود جروسمان بالحضور ودعا الى تعزيز التعاون بين كلية الطب والكليات الاخرى من خلال هذا المشروع الرائد

وصل الى موقع العرب بيان من كلية القاسمي، جاء فيه: "بالتعاون مع وحدة المشاركة المجتمعية في أكاديمية القاسمي افتتح يوم الامس الأحد في كلية الطب بجامعة تل البيب مشروع (نغير العالم) الذي يهدف الى تقديم خدمات مجتمعية تطوعية من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجالات الصحة والدعم النفسي. تدير المشروع بروفيسور روت مرجليت ويساعدها طالب الطب حين رفيف".



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وأضاف البيان: "طلاب القاسمي المشاركين بالمشروع هم: يوسف وتد تخصص لغة انجليزية، جنات مواسي تخصص طفولة مبكرة، اسيل ابو الفول تخصص طفولة، مرام ابو مخ تخصص لغة عبرية.

في البداية رحب عميد كلية الطب والعلوم الصحية بروفيسور اهود جروسمان بالحضور ودعا الى تعزيز التعاون بين كلية الطب والكليات الاخرى من خلال هذا المشروع الرائد. كما رحبت بروفيسور ايريس بار شاك رئيسة كلية الطب بالحضور واعربت عن فخرها بالطلاب المشاركين في المشروع. بدوره شكر مركز وحدة المشاركة المجتمعية الاستاذ سلام قدسي القائمين على المشروع واكّد على الشراكة الهامة بين مجالي الصحة والتربية في مجال الخدمة المجتمعية.

هذا ويتم حاليًا التخطيط الى ارسال بعثة طلابية مشتركة من أكاديمية القاسمي وكلية الطب في جامعة تل ابيب الى مخيم للاجئين السوريين في اليونان لتقديم خدمات طبية اجتماعية نفسية وتربوية".



واختتم البيان: "تجدر الاشارة الى أن بروفيسور روت مرجليت اضافة الى كونها محاضرة في كلية الطب وطبيبة في مستشفى شيبا تل هشومير، هي طبيبة اجتماعية تطوع في مبادرات محلية وعالمية وسوف تقدم محاضرة حول المشاركة المجتمعية ودورها في تحقيق عدالة اجتماعية وذلك صباح يوم الجمعة القادم في قاعة المؤتمرات في أكاديمية القاسمي".