إتهام 4 شبان يهود بالاعتداء على مزارعين فلسطينيين من دوافع عنصرية

جاء في لائحة الإتهام:

توجّه المتهمون إلى حقل زراعي تواجد فيه مزارعون فلسطينيون، وقد كان بحوزة قسم منهم آلات حديدية وبنيتهم الاشتباك مع المزارعين وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم

قدّمت النيابة العامة - لواء القدس لائحة إتهام للمحكمة المركزية للأحداث (الشبيبة) في المدينة ضد "أربعة شبّان يهود، بالغ (18 عامًا) من بيتح تكفا و3 آخرين قاصرين، حيث نسبت لهم تهمة الإعتداء في ظروف خطيرة من دافع عنصري، وكذلك تهمة محاولة التسبب بإصابة في ظروف خطيرة وتهديدات من دافع عنصري، بحسب ما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب.

ووفقًا لما ذُكر في لائحة الإتهام فإنّه "في يوم 16.01.2017 في ساعات الصباح سار المتهمون وهم ملثمون من بؤرة "جؤلات تسيون" الاستيطانية (منطقة الضفة الغربية) إلى حقل زراعي تواجد فيه مزارعون فلسطينيون، وقد كان بحوزة قسم منهم آلات حديدية وبنيتهم الاشتباك مع المزارعين وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم ومن ثم ترك المكان"، بحسب لائحة الاتهام.

ويستدل من لائحة الإتهام أيضًا أنّ "ثلاثة من بين المتهمين قاموا بإلقاء حجارة باتجاه المزارعين الفلسطينيين وهددوهم من دافع أيدلوجي قومي، علمًا أنه لم يكن هنالك أي خلاف سابق بينهم وبين المزارعين الفلسطينيين. وفي نفس الوقت، لاحظ رجال شرطة سريون بالحاصل فقاموا بالتعريف عن أنفسهم وطالبوا المتهمين بالتوقف، فقاموا بالهرب من المكان لإتجاه البؤرة الإستيطانية التي قدموا منها"، بحسب لائحة الإتهام.