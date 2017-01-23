الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع في مستوطنة

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز بتقديم الاسعافات الأولية للطفل ومن ثم تم نقله الى مستشفى زيف لتلقي العلاج



عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاثنين، جاء فيه: "وصل بلاغ الى مركز نجمة داوود الحمراء لواء يردين، مفاده إصابة طفل يبلغ من العمر عام ونصف العام بجراح متوسطة وخدوش في الوجه والبطن، إثر سقوطه عن ارتفاع حوالي 3 أمتار الى داخل حفرة في مستوطنة في المجلس الاقليمي في الجليل الأعلى، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز بتقديم الاسعافات الأولية للطفل ومن ثم تم نقله الى مستشفى زيف لتلقي العلاج" وفقا لما جاء في البيان.

تصوير: نجمة داوود الحمراء