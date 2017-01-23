حيفا: مواجهات واعتقالات في محكمة رئيس مجلس جولس سلمان عامر بعد طلب تحويله للحبس المنزلي

حاولت قوات الامن فضّ الاشتباك وقامت بتوقيف عدد من الاشخاص

النيابة رفضت طلب محامي الدفاع عن رئيس مجلس جولس بتحويله للحبس المنزلي

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:



قامت قوة من الشرطة التي تواجدت في المكان بالامساك بزمام الامور وابعاد الاطراف واعتقال المشتبهين وتحويلهما للتحقيقات الجارية

قال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب المتواجد في المحكمة المركزية في حيفا إن المحكمة شهدت مواجهات واشتباكات بين عدد من الاشخاص وقوات الامن اليوم الاثنين وذلك بعد الجلسة التي عقدت في قضية رئيس مجلس جولس سلمان عامر والذي اتهم بقتل " منير نبواني " في شهر آب عام 2016.



هذا وحاولت قوات الامن فضّ الاشتباك وقامت بتوقيف عدد من الاشخاص، وقد استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفضّ الاشتباك. وقال مراسلنا إن المواجهات بدأت عندما قدم طلب بتحويل المتهم سلمان عامر للحبس المنزلي.

كما ويذكر أن النيابة رفضت طلب محامي الدفاع عن رئيس مجلس جولس بتحويله للحبس المنزلي، لكن القاضي سأل عن هوية الذي سيتواجد في منزل المتهم في حال تم تحويله الى الحبس المنزلي حينها عمت الفوضى المكان وبدأت المواجهات في قاعة المحكمة وانتقلت الى الطابق السادس.

الشرطة: اعتقال مشتبهين

وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "خلال جلسة قضاء في المركزية في حيفا قام مشتبهون من جولس احدهما في العشرينات من عمره بينما الاخر في الخمسينات من عمره وعلى ما يبدو بالاخلال بالنظام مع قيام قوة من الشرطة التي تواجدت في المكان بالامساك بزمام الامور وابعاد الاطراف واعتقال المشتبهين وتحويلهما للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.



الاشتباكات مع رجال الشرطة خلال المحكمة اليوم