ترامب: الاتفاق النووي كارثة.. ايران: سنستأنف البرنامج النووي إن أراد ترامب تمزيقه

علي أكبر صالحي رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية:



عدم تطرق ترامب لإيران في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التنصيب أمر جيد

هذا القرار السياسي يتعارض مع المنطق، حيث تبلغ المسافة بين بلاده والولايات المتحدة أكثر من 16 ألف كيلومتر، ولم نفكر أبدًا ببناء صواريخ تقطع هذه المسافة

صرّح رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي بي سي" الكندية، قائلا: "إيران ستستأنف البرنامج النووي السابق سريعًا في حال أراد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تمزيق الاتفاق النووي".



علي أكبر صالحي

وأشار صالحي في حديثه الى أنّ " ايران لا تريد تمزيق خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، ولكن في حال قيام ترامب بتمزيقه، يمكننا ببساطة استشناف البرنامج النووي السابق، وليس فقط العودة الى المكان السابق فحسب، وإنما يمكننا من الناحية الفنية الذهاب الى ما هور أبعد بكثير عما عليه سابقا"

واعتبر صالحي أن عدم تطرق ترامب لإيران في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التنصيب أمر جيد، واصفا في نفس الوقت ما أعلنته الحكومة الأمريكية بشأن بناء منظومة دفاعية صاروخية لمواجهة إيران وكوريا الشمالية، بأنها "هراء".

وأكد صالحي أن هذا القرار السياسي يتعارض مع المنطق، حيث تبلغ المسافة بين بلاده والولايات المتحدة أكثر من 16 ألف كيلومتر، قائلا: "لم نفكر أبدًا ببناء صواريخ تقطع هذه المسافة".

هذا، وكان ترامب قد وصف خلال الحملة الإنتخابية الاتفاق النووي بأنه "كارثة" و"أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق"، وقال إنه "قد يؤدي إلى محرقة نووية".

فيما أشادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالاتفاق الذي أبرم في يوليو/تموز 2015، بين إيران ومجموعة "5+1" كوسيلة لإجهاض مسعى طهران المشتبه به لتطوير أسلحة نووية، ولكبح أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وفي المقابل وافق أوباما على رفع العقوبات عن إيران.