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أخبار عربية وعالمية بوتين: الأسد شريك إستراتيجي عسكري وسياسي لروسيا

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بوتين: الأسد شريك إستراتيجي عسكري وسياسي لروسيا
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بوتين: الأسد شريك إستراتيجي عسكري وسياسي لروسيا

هنأ بوتين الرئيس الأسد والجيش السوري العربي وحزب الله على صمودهم وإنتصارهم على الإرهاب لـ5 سنوات متتالية

رد بوتين على تصريحات الجبير:

السعودية ومن ورائها سيفتحون باب جهنم على أنفسهم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-23 23:49:40 A A

بعث ألكسندر شوسكو وهو أحد مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد، مضمونها إرتياح بوتين للوضع المستجد على الساحة السورية وعلى الساحة الدولية إن لناحية إضعاف داعش من خسارة مناطق كانت تحتلها حتى الإفلاس.


الأسد

كما هنأ بوتين الرئيس الأسد والجيش السوري العربي وحزب الله على صمودهم وإنتصارهم على الإرهاب لـ5 سنوات متتالية. كما أضاف بوتين في رسالته أن الرئيس الأسد هو شريك إستراتيجي عسكري وسياسي لروسيا ولا أحد يستطيع أن يفرض على موسكو مدة بقاء الأسد على رأس الجمهورية السورية.
كما رد بوتين على تصريحات الجبير "باًننا سنرسل أسلحة نوعية للمعارضة السورية"، فقال: "السعودية ومن ورائها سيفتحون باب جهنم على أنفسهم".

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