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رياضة وشباب رياضة عالمية ماسون لاعب هال سيتي يصاب بكسر في الجمجمة

رياضة وشباب

ماسون لاعب هال سيتي يصاب بكسر في الجمجمة
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ماسون لاعب هال سيتي يصاب بكسر في الجمجمة

إصطدم ماسون (25 عاما) بجاري كاهيل مدافع تشيلسي في منطقة جزاء هال بعد مرور 14 دقيقة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-23 12:28:18 A A

أعلن نادي هال سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إصابة لاعبه رايان ماسون بكسر في الجمجمة خلال مواجهة تشيلسي أمس الأحد وأكد خضوعه لجراحة في مستشفى بلندن.


ماسون ملقى على الأرض بعد الإصطدام

وأصيب ماسون لاعب وسط هال في رأسه بعد اصطدام في كرة مشتركة خلال لقاء انتهى بالخسارة 2-0 أمام تشيلسي ونقل سريعا إلى المستشفى بعدما تلقى العلاج لحوالي عشر دقائق بالملعب خلال الشوط الأول.

وإصطدم ماسون (25 عاما) بجاري كاهيل مدافع تشيلسي في منطقة جزاء هال بعد مرور 14 دقيقة وهرع الجهاز الطبي لكل فريق إلى داخل الملعب بعدما قرر الحكم نيل سواربريك إيقاف اللعب.

وقال هال سيتي في بيان "يستطيع النادي التأكيد على تعرض رايان ماسون لكسر في الجمجمة خلال لقاء تشيلسي".

وأضاف "لقد نقل إلى مستشفى سانت ماري وخضع هناك لجراحة، حالة رايان مستقرة ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لعدة أيام".

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