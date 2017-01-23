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أخبار محليات 4 اصابات في حادث طرق بين سيارتين غربي مجد الكروم

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الشاغور 4 اصابات في حادث غربي مجد الكروم
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4 اصابات في حادث طرق بين سيارتين غربي مجد الكروم

 

 

كايد ظاهر:

هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة الجليل المركزي وعملت على انقاذ عالق وصفت حالته بالطفيفة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-23 08:22:34 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الانقاذ والاطفاء في الوسط العربي في بيانه اليوم الاثنين أنه "أصيب 4 أشخاص في حادث بين سيارتين عند مفترق غيلون غربي بلدة مجد الكروم حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة الجليل المركزي وعملت على انقاذ عالق وصفت حالته بالطفيفة"، وفقا للبيان.

 

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