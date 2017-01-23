4 اصابات في حادث طرق بين سيارتين غربي مجد الكروم

كايد ظاهر:

هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة الجليل المركزي وعملت على انقاذ عالق وصفت حالته بالطفيفة

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الانقاذ والاطفاء في الوسط العربي في بيانه اليوم الاثنين أنه "أصيب 4 أشخاص في حادث بين سيارتين عند مفترق غيلون غربي بلدة مجد الكروم حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة الجليل المركزي وعملت على انقاذ عالق وصفت حالته بالطفيفة"، وفقا للبيان.