قافلة السيارات الاحتجاجية على هدم البيوت من قلنسوة والنقب بطريقها الى القدس للتظاهر أمام الكنيست

الشرطة تتوعد بارسال دعاوى قضائية لبعض المشاركين في القافلة بحجة أنهم عرقلوا حركة السير

محمد بركة رئيس لجنة المتابعة:

الفعالية الرئيسية هي قافلة السيارات التي ستنطلق الى مدينة القدس وهناك سنتظاهر أمام الكنيست، والاهم من ذلك هو تسليم جثة الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان

النائب د.يوسف جبارين:



حاولت الشرطة استفزازنا وتحرير مخالفات للسائقين إلا اننا تصدينا لهم ونواصل التقدم نحو القدس

هذه بحد ذاتها رسالة للمجتمع الاسرائيلي أن حياتهم لا يمكن أن تكون عادية طالما نحن نعاني وتُهدم بيوتنا وتُزهق ارواحنا

النائب زحالقة:

قافلة السيارات الى القدس التي اشارك فيها ادت الى اختناقات مرورية واغلاق شوارع وازمات سير. رسالتنا هي: لا للهدم وحرروا جثمان الشهيد بلا شروط

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:



الشرطة تعمل على احقاق شروط التظاهرة الاحتجاجية المرخصة وممارسة حق ابداء الرأي والتعبير جنبا الى ايعازها لجميع الاطراف بتوخي المسؤولية الضرورية

انطلقت عشرات السيارات في مدينة قلنسوة وعشرات آخرى من النقب الى القدس ضمن قافلة احتجاجا على مجازر الهدم في مدينة قلنسوة وقرية أم الحيران في النقب واحتجاجا على مقتل المربي يعقوب أبو القيعان على يد رجال الشرطة خلال الهدم، ومن منطقة لهافيم قرب رهط ستنطلق ايضا قافلة سيارات من هناك، هذا والتقت القافلتان عند مفرق اللطرون وههما بطريقهما الى القدس للتظاهر أمام الكنيست.



عند مفترق اللطرون حيث تلتقي القافلتان لتكملان طريقهما الى القدس استعدادا لل مظاهرة

هذا ويشارك في القافلة 120 سيارة تقريبا من الجليل والشمال والمثلث، حيث ستسير باتجاه شارع 6 وحسب التخطيط سوف تلتقي القافلتان في منطقة اللطرون، ومن هناك ستتجه القافلة للتظاهر امام مبنى الكنيست.

محمد ثابت من سكان الطيبة قال: "لا بد أن يكون لنا وقفة مشرفة كي نتصدى لشبح الهدم الذي يهدد عدد كبير من البيوت بالهدم وتشريد العائلات، فاذا لم نتكاتف فسوف تسمح الحكومة الاسرائيلية لنفسها بأن تواصل في هذه السياسة الظالمة. نحن نرفص هذه الخطوات الظالمة ولا نقبل ولا بأي شكل من الاشكال أن تستمر، واذا واصلت الحكومة الهدم فسوف يحدث انفجارا كبيرا داخل المجتمع العربي لا سيما أن الاجواء ما زالت مشحونة جدا بسبب الهدم الذي نفذ في الاسبوعين الاخيرين في قلنسوة وأم الحيران".



مشاركون في القافلة يؤدون الصلاة عند اللطرون

كما وتنتشر الشرطة على طول شارع رقم 6 وتحاول سد طريق القافلة في حين تشهد المنطقة ازدحامات مروية، هذا ويقوم بعض رجال الشرطة بتوقيف السيارات وفحص السيارات.

بركة: سنشارك في جنازة أبو القيعان

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة: "الفعالية الرئيسية هي قافلة السيارات التي ستنطلق الى مدينة القدس وهناك سنتظاهر أمام الكنيست، والاهم من ذلك هو تسليم جثة الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، حيث نرفض رفضًا قاطعا كل قيود الشرطة التي تكمن في أن يكون عدد المشاركين في مراسيم الجنازة محدودا ولا يتعدى الـ50 شخصًا، وفي حال وأن تم تسليم الجثة فسوف نتوجه لام الحيران للمشاركة في الجنازة".

جبارين:هذه بحد ذاتها رسالة للمجتمع الاسرائيلي

وقال النائب د.يوسف جبارين الذي انطلق مع قافلة السيارات من قلنسوة: "مسيرة السيارات الاحتجاجية تتقدم في الشارع بشكل بطيء مما يحدث اختناقات مرورية حيث حاولت الشرطة استفزازنا وتحرير مخالفات للسائقين إلا اننا تصدينا لهم ونواصل التقدم نحو القدس. هذه بحد ذاتها رسالة للمجتمع الاسرائيلي أن حياتهم لا يمكن أن تكون عادية طالما نحن نعاني وتُهدم بيوتنا وتُزهق ارواحنا".

زحالقة: نطالب بتحرير جثمان أبو القيعان دون شروط

وقال عضو الكنيست د.جمال زحالقة: "قافلة السيارات الى القدس التي اشارك فيها ادت الى اختناقات مرورية واغلاق شوارع وازمات سير. رسالتنا هي: لا للهدم وحرروا جثمان الشهيد بلا شروط".

وأضاف: "نحن في حالة تصعيد للنضال، ردًا على التصعيد الحكومي الاسرائيلي بهدم بيوتنا. نقول بوضوح، لن نرفع الراية البيضاء، مستمرون بالنضال حتى تتوقف أوامر الهدم، حتى نحصل على حقنا في المسكن وحتى تكون لبلداتنا خرائط هيكلية ملائمة. هذه الدولة تتعامل مع ازمة السكن التي يُعاني منها الشباب العربي عن طريق الهدم بدل البناء. وهي باختصار دولة تبني لليهود، تهدم للعرب وتدعي الديمقراطية. نطالب بوقف الهدم فورًا وتحرير جثمان الشهيد يعقوب القيعان بلا قيد او شرط".

الشرطة تتوعد بارسال دعاوى قضائية

كما وذكرت مراسلتنا بأن الشرطة تتوعد بارسال دعاوى قضائية لبعض المشاركين في القافلة بحجة أنهم عرقلوا حركة السير.



تصوير: الشرطة

الشرطة: نقوم بتنظيم حركة السير

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "تم نهار اليوم الاثنين وعلى خلفية احتجاج الوسط العربي بخصوص مسألة هدم البيوت وضعت شرطة اسرائيل كافة تجهيزاتها وترتيباتها حفاظا على النظام والسلامة العامة وتأمين مسيرة موكب قافلة السيارات التي بطريقها الى حديقة الورود المجاورة لمبنى الكنيست مع تسجيل بعض الازدحامات المرورية والتشويشات في حركة السير والمرور حيث تقوم قوات من الشرطة بتنظيم حركة السير والمرور وتوجيه السائقين وفقا للحاجة لطرقات بديلة، هذا ويشار الى أن الشرطة تعمل على احقاق شروط التظاهرة الاحتجاجية المرخصة وممارسة حق ابداء الرأي والتعبير جنبا الى ايعازها لجميع الاطراف بتوخي المسؤولية الضرورية وكذلك بالانصياع لتوجيهات الشرطة وتعليماتها وكل ذلك لما يصب أولا وأخيرا في بوثقة السلامة والصالح العام وعدم المس بمجريات حياة عامة مواطنيها وزوارها قدر الامكان وعلى حد سواء"، وفقا للبيان.



تظاهرة للمحاميين والحقوقين العرب امام محكمة العدل العليا

من جهة اخرى ستعقد المحكمه العليا جلسة لسماع طلب عائلة الشهيد المربي يعقوب ابو القيعان لتحرير جثمانه المحتجز لدى اجهزة الشرطة والامن والتي ترفض أن تحرر جثمانه الطاهر الا بشروط.

وبناء عليه ستكون وقفة احتجاجية امام المحكمة العليا اليوم الساعه 14:30 دعما وسندا لطاقم المحاميين الذين يترافعون باسم العائلة.



تصوير: الشرطة

صور من انطلاق القافلة في النقب باتجاه القدس