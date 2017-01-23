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أخبار سياسة تقديرات القناة العاشرة: الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

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تقديرات: الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو
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تقديرات القناة العاشرة: الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

القناة العاشرة:

من المتوقع أن يتم تسليم توصيات الشرطة للنيابة في لواء القدس والتي ستطلع على ملف التحقيق في الاسابيع القريبة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-01-23 07:48:45 A A

افادت القناة العاشرة أن "هناك تقديرات بأن الشرطة ستوصي بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة والثقة وذلك في قضية الملف (1000) الذي يتم التحقيق فيه حول تلقيه وزوجته سارة وابنه يائير هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيل خدمات لهم".

وبحسب القناة العاشرة: "هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم توصيات الشرطة للنيابة في لواء القدس والتي ستطلع على ملف التحقيق في الاسابيع القريبة، كما وأن المستشار القضائي للحكومة مندلبليت والمدعي العام نيتسان لم يقرران بعد فيما اذا سيصادقان على لائحة الاتهام أم لا، والأمر سيتضح بعد أن تقدم النيابة توصياتها بعد توصيات الشرطة".

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