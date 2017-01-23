برشلونة يهزم إيبار برباعية نظيفة في الدوري الاسباني

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 41 في المركز الثالث بفارق نقطة عن إشبيلية ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف والمتصدر على التوالي، وتجمد رصيد إيبار عند النقطة 26 في المركز العاشر

حقق برشلونة فوزاً كبيراً على إيبار بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.وسجل ثلاثة أهداف من رباعية برشلونة في المباراة الثلاثي الهجومي “MSN” في حين أحرز دينيس سواريز الهدف الأول في اللقاء.

وافتتح دينيس سواريز التسجيل في المباراة بعد مرور 32 دقيقة، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 50.وسجل لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 68، قبل أن يختم نيمار رباعية فريقه في الدقيقة 90.ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 41 في المركز الثالث بفارق نقطة عن إشبيلية ونقطتين عن ريال مدريد الوصيف والمتصدر على التوالي، وتجمد رصيد إيبار عند النقطة 26 في المركز العاشر.