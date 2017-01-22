يوم نموذجي في عناقيد البساتين في كفرمندا

شمل برنامج الزيارة عرض لسيرورة العمل في المجمعات وكيفية العمل على تطوير مجالات التطور لدى الاطفال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" زار وفد من مديرات عناقيد ومربيات وقياديات تربوية من منطقة النقب ، مجمعي البساتين الغربي رواد الغد والبساتين الشرقي- أطفال الطبيعة بمبادرة مفتشة الوسط العربي السيدة فاطمة أبو أحمد ومديرة المناهج ما قبل الابتدائي السيدة ميراف تورجمان.مديرتا المجمعيْن إيمان مراد وأمينة سعدي قامتا باستقبال الوفد الزائر، برفقة رئيس المجلس المحلي السيد طه طه ومفتشة الروضات والبساتين السيدة نهاية صفدي، مدير قسم المعارف السيد جمال طه ومركزة البساتين والروضات في المجلس المحلي السيدة أنيسة درويش، ومدير قسم الجناين السيد منصور حوشان ".





واضاف البيان :" شمل برنامج الزيارة عرض لسيرورة العمل في المجمعات وكيفية العمل على تطوير مجالات التطور لدى الاطفال.وقد تفقّد الحضور صفوف البساتين في المجمعات وما تمّ تحضيره وتجهيزه من قبل مديرات وطواقم المربيات بمشاركة آراء وأفكار أطفال المجمعات.يتمّيز مجمع أطفال الطبيعة بكل ما يتعلق بموضوع الزراعة والصناعة، لذلك قام بتجهيز ورشة عمل في صناعة العطور للوفد الزائر ليمر بتجربة العمل التي يحظاها أطفال المجمع خلال تفاعلهم في هذا المشروع ".



وتابع البيان:" أما مجمع رواد الغد فميزته بحث موضوع تطور الفكر البشري من خلال بحث موضوع التراث بقالب علم من أنواع العلوم وهو علم الآثار ، فشارك الحضور بورشة عمل بموضوع صناعة الفخّار والتعرّف عن كثب على آليات وطرق العمل مع الأطفال بموضوع التخطيط والإنتاج وإنتاج أدوات ومنتجات الفخّار.هذا، وقد عبّر الحضور عن مدى أهميّة هذا اليوم الثري بالأفكار والمشاهدة لكيفية "التعلم ذو معنى" عن كثب في صفوف البساتين. وعبّروا أيضًا عن إعجابهم بالمستوى الراقي في إعداد وترتيب البيئة التربوية ومدى تركيز الأطفال في برامجهم وفعالياتهم.أمينة سعدي وإبمان مراد مديرتا المجمعيْن تشكران كلًأ من المربيات، الأهل والأطفال الأعزاء على التعاون والعطاء والتميز. ودور المجلس المحلي برئيسه ورؤساء الأقسام والموظفين وطواقم العاملين فيه ".