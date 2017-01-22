فيديو: القبض على فلسطيني قام برمي الزجاجات الحارقة في البيرة

جاء في بيان من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي :" في نطاق العمل ضد الأعمال التخريبية، وكجزء من مكافحة ظاهرة رمي الحجارة والزجاجات الحارقة، قامت الكتيبة 202 بالقبض على مخرّب قام برمي الزجاجات الحارقة، حيث تمّ توجيه الكتيبة للمكان عن طريق المراقبات من غرفة العمليات "بساغوت" في لواء بنيامين.

المراقبة، العريف "غال شمعوني"، عريفة غرفة العمليات "بساغوت" قالت: قمتُ برصد أشخاص في منطقة مشبوهة، قمت بإخبار القوات على الفور ليصلوا الى المكان. قام المخربون برمي 4 زجاجات حارقة ولم تكن هناك أضرار أو إصابات، وهربوا باتجاه البيرة. قمتُ بتوجيه قائد السرية عن طريق جهاز الاتصال للشارع الّذي وصلوا اليه، نزل القائد من السيارة وقبض على أحدهم. إنّه شعور رائع يُثبت أهميّة عمل المراقبات".