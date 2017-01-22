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أخبار عربية وعالمية نتنياهو سيلتقي ترامب الشهر المقبل بعد محادثة هاتفية عن السلام والأمن في المنطقة وايران

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نتنياهو سيلتقي ترامب الشهر المقبل بعد محادثة هاتفية
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نتنياهو سيلتقي ترامب الشهر المقبل بعد محادثة هاتفية عن السلام والأمن في المنطقة وايران

بحث الزعيمان الاتفاق النووي مع إيران والعملية السلمية مع الفلسطينيين وقضايا أخرى

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-22 23:29:51 A A

جاء من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي :" تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، مساء الاحد ، هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكانت المكالمة دافئة جدا.وأعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن رغبته بالعمل مع الرئيس ترامب على تحقيق رؤية مشتركة تسعى لدفع السلام والأمن في المنطقة إلى الأمام بشكل لن يمكّن وجود فجوات بين مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل".


من اليمين: نتنياهو وترامب

واضاف البيان :" بحث الزعيمان الاتفاق النووي مع إيران والعملية السلمية مع الفلسطينيين وقضايا أخرى.ووجه الرئيس ترامب دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو للالتقاء به في واشنطن خلال شهر شباط حيث سيحدد الموعد النهائي خلال الأيام القريبة المقبلة ".

 

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