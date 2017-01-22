اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب وتركيا أقوى دولة في الشرق الاوسط

رياضة وشباب

أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب وتركيا أقوى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب وتركيا أقوى دولة في الشرق الاوسط

تعتبر تركيا، وحدات حماية الشعب الكردستاني والاتحاد الديمقراطي منظمتين ارهابيتين لصلتهما بحزب العمال الكردستاني المحظور

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-22 22:12:01 A A

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد، إنه متحمس لمعرفة سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الشرق الاوسط.وقال الرئيس التركي للصحافيين في مطار اتاتورك باسطنبول قبل ان يغادر إلى تنزانيا : "تركيا تريد ان ترى شرقا اوسط يحظى باحترام وحدته الاقليمية. اننا لم نفكر أبدا في تقسيم الشرق الاوسط هذا لن يكون صحيح"، وفقا لصحيفة تركية.

الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان

وأضاف أردوغان أنه سيناقش الشؤون التي تتعلق بالشرق الاوسط مع ترامب خلال اجتماعهما الاول، حيث تبذل الجهود لتحديد موعد لاجتماع محتمل.واستطرد الرئيس "أقوى دولة في الشرق الاوسط هي تركيا".

وشنت القوات المسلحة التركية عملية درع الفرات في شهر آب (اغسطس) الماضي ضد تنظيم (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردستاني في سوريا، جناح عسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.وتعتبر تركيا، وحدات حماية الشعب الكردستاني والاتحاد الديمقراطي منظمتين ارهابيتين لصلتهما بحزب العمال الكردستاني المحظور.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مصرع شاب واصابة آخر بجراح في حادث طرق بالناصرة | [204 قراءة]
2 حظر نشر حول قتل عبد عياش ومحمد أصرف | [203 قراءة]
3 الكشف عن جنس توأم أمل.. وهذا الاسم اختاره كلوني | [201 قراءة]
4 السلطانة كوسم الجزء 2 الحلقة 9 كاملة مترجمة للعربية | [179 قراءة]
5 فيديو يوثق إطلاق وابل من الرصاص في باقة | [178 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تعرفوا على كاستيلو برانكو البرتغالية | [0 مشاركة]
2 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
3 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
5 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب