أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب وتركيا أقوى دولة في الشرق الاوسط

تعتبر تركيا، وحدات حماية الشعب الكردستاني والاتحاد الديمقراطي منظمتين ارهابيتين لصلتهما بحزب العمال الكردستاني المحظور

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد، إنه متحمس لمعرفة سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الشرق الاوسط.وقال الرئيس التركي للصحافيين في مطار اتاتورك باسطنبول قبل ان يغادر إلى تنزانيا : "تركيا تريد ان ترى شرقا اوسط يحظى باحترام وحدته الاقليمية. اننا لم نفكر أبدا في تقسيم الشرق الاوسط هذا لن يكون صحيح"، وفقا لصحيفة تركية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وأضاف أردوغان أنه سيناقش الشؤون التي تتعلق بالشرق الاوسط مع ترامب خلال اجتماعهما الاول، حيث تبذل الجهود لتحديد موعد لاجتماع محتمل.واستطرد الرئيس "أقوى دولة في الشرق الاوسط هي تركيا".

وشنت القوات المسلحة التركية عملية درع الفرات في شهر آب (اغسطس) الماضي ضد تنظيم (داعش) ووحدات حماية الشعب الكردستاني في سوريا، جناح عسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.وتعتبر تركيا، وحدات حماية الشعب الكردستاني والاتحاد الديمقراطي منظمتين ارهابيتين لصلتهما بحزب العمال الكردستاني المحظور.