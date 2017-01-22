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رياضة وشباب

فوز صعب لتشيلسي على هال سيتي في الدوري الانجليزي
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فوز صعب لتشيلسي على هال سيتي في الدوري الانجليزي

بهذا الفوز يرفع الفريق اللندني رصيده من النقاط إلى 55 نقطة ليواصل تصدره لجدول ترتيب البريميرليج في حين تجمد رصيد هال سيتي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-22 20:43:32 A A

 حقق فريق تشيلسي فوزاً صعباً على ضيفه هال سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الإسباني دييجو كوستا في الدقيقة 45 من زمن المباراة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف الفوز للبلوز.في الشوط الثاني حاول أبناء المدرب أنطونيو كونتي أن يسجلوا الهدف الثاني من أجل ضمان نقاط المباراة الثلاث لكن محاولاتهم لم تكن بالفاعلية الكبيرة على مرمى النمور لكن في الدقيقة 81 نجح جاري كاهيل في إضافة ثاني الأهداف.

بهذا الفوز يرفع الفريق اللندني رصيده من النقاط إلى 55 نقطة ليواصل تصدره لجدول ترتيب البريميرليج في حين تجمد رصيد هال سيتي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

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