مواطنون من قلنسوة: حياتنا مهددة بالخطر بسبب المياه العادمة وهنالك استهتار بنا

المواطن عبد القادر سلامة :



منذ فترة ونحن نعاني من المياه العادمة التي تمر من واد اسكندر القريب من بيوتنا، فطوال الوقت نستنشق روائح كريهة جدا وخاصة في ساعات الليل، لدرجة اننا لا نستطيع الجلوس في ساحات بيوتنا، بل نضطر بان نبقى داخل غرف مغلقة تماما مثل السجون

اعرب سكان الحي القريب من واد اسكندر في مدينة قلنسوة عن تذمرهم الشديد بسبب المياه العادمة التي ينبثق عنها روائح كريهة وتشكل اخطار صحية على العائلات التي تقطن هناك.



المواطن عبد القادر سلامة قال:" منذ فترة ونحن نعاني من المياه العادمة التي تمر من واد اسكندر القريب من بيوتنا، فطوال الوقت نستنشق روائح كريهة جدا وخاصة في ساعات الليل، لدرجة اننا لا نستطيع الجلوس في ساحات بيوتنا، بل نضطر بان نبقى داخل غرف مغلقة تماما مثل السجون".ثم قال:" حتى الحيوانات لا تستحمل هذه الروائح، ولا نعرف الى متى سيبقى هذا الاستهتار ومن هي الجهات المسؤولة عن تلك المياه العادمة التي باتت تهدد صحتنا بالخطر. اصبحنا نشعر بانه يتم التعامل معنا بصورة غير مسؤولة ونحن من ندفع ثمن تلويث البيئة".

ابراهيم سلامة قال:" كما يبدوا انه يمر من الواد مياه عادمة ومواد كيماوية اخرى، فاحيانا نشم رائحة مجاري وفي بعض الاحيان تكون روائح اخرى لكنها غريبة ومن الصعب ان نحدد على ماذا تحتوي. لقد سئمنا من تلك الظروف ولا نجد من يقدم لنا المساعدة، لان نعالجة القضية هي من اجل جميع السكان وليس فقط الحي الذي نسكن فيه".واضاف قائلا:" فبل فترة علمنا ان مدينة قلنسوى فيها ما يقارب 500 اصابة بمرض العضال، لذلك اذا لم يكن اي تحرك لمعاناتنا فسوف تتضاعف الامراض. ان الاوان بان يتم الكشف عن مصدر المواد التي تمر من واد اسكندر وللتوجه لاصحابها لوقف هذه المهزلة".

طه سلامه قال:" الحياه في الحي اصبحت لا تطاق، فكل يوم نعاني من الروائح العادمة التي باتت تقلق مضاجع الجميع وفي نفس الوقت نرى استهتار في هذه القضية وكان حياتنا وصحتنا رخيصة بالنسبة لهم. هذا الموضوع يجب ان يوضع في سلم الاولويات حتى نستطيع العيش بسلام بعيدين كل البعد.عن التلويثات البيئية".



تعقيب رئيس بلدية قلنسوة

وعقب رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامه قائلا:" هذه المجاري تاتي من البلدات المجاورة لها وبلدية قلنسوة غير مسؤولة عنها، والموضوع بحاحة ماسة الى تدخل وزارتي البيئة والصحة لمعالجة القضية. بالرغم من كل ذلك، دائما مع حلول فصل الصيف نقوم بوضع رمال في المنطقة التي تتسرب منها مياه المجاري لمنع تسربها، لكن مع حلول فصل الشتاء مياه الامطار تجرف هذه الرمال مما يؤدي الى تسرب المياه العادمة ومواد اخرى في واد اسكندر الذي يمر من قلنسوة".



من اليمن : طه سلامة وابراهيم سلامة وعبد القادر سلامة