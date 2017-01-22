إطلاق مشروع سُلطة بطاقة جديدة بين طلاب الإعداديات بالجلبوع

يائير يولفسكي:

المشروع يعزز أيضًا قيمة العمل المشترك والقيادة، وهذا جزء من أفاقنا التربوية في الجلبوع، وخلال المشروع سيعمل الطلاب على تطوير أفكار وسيتعاونون مع جهات مختلفة بالمجلس

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس ال جلبوع ، جاء فيه: "يشارك عشرات الطلاب من المدارس الاعدادية في الجلبوع في مشروع جمعية "تعسياداع" كجزء من مشروع "سُلطة بطاقة جديدة" والذي من خلاله سيخطط الطلاب لمبادرات وأفكار في مجال الطاقة كبدائل لتوليد الطاقة للمساعدة في مجالات الحياة بالجلبوع".



خلال المشاركة في المشروع



وأضاف البيان: "طلاب من المدارس، الأخوة جلبوع أورط الناعورة، اعدادية المقيبلة، نير هعيمك وعين حارود يشاركون بالمشروع. مدير قسم المعارف بالجلبوع، يائير يولفسكي قال: "المشروع يعزز أيضًا قيمة العمل المشترك والقيادة، وهذا جزء من أفاقنا التربوية في الجلبوع، وخلال المشروع سيعمل الطلاب على تطوير أفكار وسيتعاونون مع جهات مختلفة بالمجلس" " وفقا للبيان.