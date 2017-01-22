مصرع الشاب وئام عجاوي في حادث طرق مروّع على مدخل الناصرة الشمالي

الحديث يدور حول حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة

لقي الشاب وئام عدنان عجاوي البالغ من العمر 17 عامًا من سكان مدينة الناصرة مصرعه، فيما أصيب شخص آخر بجراح طفيفة إثر حادث تصادم مروّع وقع على مشارف المدينة (المدخل الشمالي) بين سيارة خصوصية من نوع مرسيدس ودراجة نارية كان يستقلها الشاب المرحوم.



المرحوم وئام عجاوي

وكان موقع العرب قد علم عن وقوع الحادث، حيث اشارت المعلومات الى اصابة شخصين في حيث قال الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء في بيانٍ له: "ان هو وفي حوالي الساعة 15:40 تلقت المؤسسة بلاغًا حول الحادث، حيث هرعت طواقمها التابعة للواء الجلبواع الى المكان، وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية لمصابين وصفت جراح احدهما على انها بالغة الخطورة، حيث تم نقلهما الى مستشفى العائلة المقدسة (الإيطالي) في المدينة لتلقي العلاج". - وهو الشاب الذي توفي في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.

وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب، ان الأطباء في المستشفى وصفوا حالة القتيل لدى وصوله على انها حرجة للغاية، حيث تم نقله على وجه السرعة الى غرفة العمليات والعلاج المكثف في سبيل محاولة انقاذ حياته، إلا ان شتى المحاولات الحثيثة لذلك لم تتكلل بالنجاح وبالتالي لم يجد الاطباء امامهم سوى اعلان وفاته.".



وفاة الشاب المصاب متأثرًا بجراحه

من جانبها اكد لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة ما جاء في الخبر في بيان صادر عنها وجاء فيه: "وقع حادث طرق مروع في الناصرة، اليوم الأحد، بالقرب من مقر قيادة الشرطة، تخلله إصطدام ما بين سيارة ودراجة نارية ثقيلة، ما أسفر عن مصرع شاب متأثرًا بجراحه البالغة في المستشفى، فيما أصيب آخر وهو سائق السيارة، بجراح طفيفة أحيل على أثرها للعلاج في المستشفى. هذا، وتواصل الشرطة التحقيق في كافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة" وفقا لما جاء في البيان.



وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري - يشار الى ان المرحوم ضحية حادث الطرق هو " وئام عجاوي " ابن مدينة الناصرة البالغ بوفاتة نحو 17 عاما بينما الشاب المصاب بالغا هو قريب عائلتة وايضا من السكان هناك - للفقيد الرحمة ولعائلتة وذوية بالغ الصبر والسلوان.

من مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء