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رياضة وشباب رياضة محلية فوز بيتي هام للنادي الرياضي جولس على الاخوة عرابة

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سخنين والمنطقة فوز بيتي هام للنادي الرياضي جولس على الاخوة عرابة
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فوز بيتي هام للنادي الرياضي جولس على الاخوة عرابة

فريق جولس الذي يصارع على البقاء في الدوري والهروب من القاع يحقق في الأسابيع الأخيرة نتائج  إيجابية يحتل المرتبة الـ14 بعد فوزه على عرابة 

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-22 17:32:52 A A

حقق فريق النادي الرياضي جولس فوزاً بيتياً هاماً على فريق الاخوة عرابة بالنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم امس السبت على ملعب جولس. فريق جولس الذي يصارع على البقاء في الدوري والهروب من القاع يحقق في الأسابيع الأخيرة نتائج  إيجابية يحتل المرتبة الـ14 بعد فوزه على عرابة وأضحى قريبًا من فرق وسط اللائحة إذ يبتعد عن المرتبتين الأخيرتين اللواتي تؤدي للدرجة الثالثة بفارق اربع نقاط .

خلال المباراة 

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