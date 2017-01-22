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فيديو يوثق إطلاق الرصاص باتجاه سيارات ومنزل في باقة..العائلة: لا نعرف السبب

أحد افراد العائلة التي تمّ استهداف منزلها وسياراتها:

الحمد لله أنّ الحادث انتهى بدون اصابات، لكن كان يمكن أن ينتهي بكارثة كبيرة، فلو كان احد منّا جالسا في احدى السيارات او يقف بجانب نافذة البيت لاصيب بعيار ناري

اتصلنا بالشرطة فور وقوع اطلاق الرصاص، لكنهم حضروا بعد 45 دقيقة تقريبا، مما يشير الى أنّ هنالك استهتار في الامر، كما اننا لم نرى أي استنكار ولا من اي جهة وكأنّ الامر لا يعني لهم شيئًا

تعقيب الشرطة:

الشرطة وصلت الى مكان الحادث خلال وقت قصير، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وحاليا لا يوجد معتقلين، لكن هنالك احتمالات واردة لاعتقال مشتبهين

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-01-22 17:32:52 A نشر: 2017-01-22 17:32:52 A