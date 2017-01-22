فيديو يوثق إطلاق الرصاص باتجاه سيارات ومنزل في باقة..العائلة: لا نعرف السبب
أحد افراد العائلة التي تمّ استهداف منزلها وسياراتها:
الحمد لله أنّ الحادث انتهى بدون اصابات، لكن كان يمكن أن ينتهي بكارثة كبيرة، فلو كان احد منّا جالسا في احدى السيارات او يقف بجانب نافذة البيت لاصيب بعيار ناري
اتصلنا بالشرطة فور وقوع اطلاق الرصاص، لكنهم حضروا بعد 45 دقيقة تقريبا، مما يشير الى أنّ هنالك استهتار في الامر، كما اننا لم نرى أي استنكار ولا من اي جهة وكأنّ الامر لا يعني لهم شيئًا
تعقيب الشرطة:
الشرطة وصلت الى مكان الحادث خلال وقت قصير، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وحاليا لا يوجد معتقلين، لكن هنالك احتمالات واردة لاعتقال مشتبهين
أقدم مجهولون، قبل أيام، على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه منزل وعدد من السيارات في مدينة باقة الغربية، وبلطف من الله لم تقع اي اصابات بشرية، وأسفر الأمر عن أضرار مادية جسيمة. هذا وقد وثّقت كاميرات المراقبة في المنطقة هناك قيام شخصين باطلاق الرصاص ومن ثم لاذا بالفرار.
وقال أحد افراد العائلة التي تمّ استهداف منزلها وسياراتها في حديث مع العرب.كوم إنّه:"في ساعات الليل سمعنا صوت اطلاق رصاص كثيف، وفجأة اخترق الرصاص نافذة البيت، وعندما خرجنا من بيوتنا شاهدنا بأن سياراتنا قد تضررت، لا سيما أننا لا نعلم ما هي الاسباب التي دعت منفذي اطلاق الرصاص لاستهدافنا". وأضاف:"الحمد لله أنّ الحادث انتهى بدون اصابات، لكن كان يمكن أن ينتهي بكارثة كبيرة، فلو كان احد منّا جالسا في احدى السيارات او يقف بجانب نافذة البيت لاصيب بعيار ناري".
وتابع قائلًا:"الحادث سبب الخوف لدى الاطفال، وعلى الشرطة أن تقوم بواجبها وتعتقل من وقف وراء هذا العمل، فمع الاسف الشديد اصبح العنف يستهدف ايضا عائلات لا علاقة لها باي سوابق جنائية، واذا بقي الحال على ما هو فهذا يعني بأنّ المواطن هو من يدفع الثمن". واردف قائلا:"لا بد من الاشارة الى اننا اتصلنا بالشرطة فور وقوع اطلاق الرصاص، لكنهم حضروا بعد 45 دقيقة تقريبا، مما يشير الى أنّ هنالك استهتار في الامر، كما اننا لم نرى أي استنكار ولا من اي جهة وكأنّ الامر لا يعني لهم شيئًا".
أحد سكان المنطقة قال لمراسلتنا أيضًا إنّ:" الحديث يدور عن عائلة محترمة وعلاقتها طيبة مع الاخرين، لكن مع الاسف الشديد هنالك اشخاص لا يروق لهم ذلك وهمهم الوحيد هو الاعتداء على الاخرين بدون اي مبررات، على امل أن تقوم الشرطة باعتقال الفاعلين كونهم يشكلون خطرا على حياة الاخرين".
تعقيب الشرطة
وجاء في تعقبب الشرطة:"الشرطة وصلت الى مكان الحادث خلال وقت قصير، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وحاليا لا يوجد معتقلين، لكن هنالك احتمالات واردة لاعتقال مشتبهين"، بحسب الشرطة.