الشرطة: إعتقال مشتبهين من المزرعة

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"الشرطة تواصل التحقيق في قضية إعتقال 2 مشتبهين من بلدة المزرعة باطلاق النار وهما من عائلتين محليتين هناك، حيث قام كل منهما بإطلاق رصاص باتجاه منازل وممتلكات العائلة الاخرى في البلدة هناك، ملحقين اضرارًا مادية دون اصابات بشرية، وذلك خلال فترة نهاية الاسبوع الفائت بواقعتين منفصلتين وعلى خلفية خصومة ما بين العائلتين المحليتين. هذا، ومن المقرر تقديم طلب لتمديد إعتقال أحد المشتبهين، اليوم الأحد، في محكمة الصلح بالكريوت على ذمة التحقيقات الجارية، بينما سيتمّ تقديم طلب لتمديد إعتقال المشتبه الثاني الذي ينتمي للطرف الاخر، يوم غد الاثنين، والتحقيقات جارية"، بحسب بيان الشرطة.